Виготовляли метамфетамін з обігом в 1 млн гривень: у Кривому Розі викрили банду (фото)

Що встановило слідство

П’ятеро мешканців Кривого Рогу налагодили розгалужену мережу виготовлення та збуту метамфетаміну на території міста.

Підозрювані облаштували нарколабораторію в гаражному приміщенні, де виготовляли та фасували психотропну речовину.

Наркотичні речовини фігуранти збували шляхом "закладок" та з рук в руки під час особистих зустрічей. Оплату приймали готівкою та на банківські картки. Гроші від "бізнесу" розподіляли між собою.

Усім учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно ще одного фігуранта розгляд триває.