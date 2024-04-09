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Виготовляли метамфетамін з обігом в 1 млн гривень: у Кривому Розі викрили банду (фото)

Фото:у Кривому Розі група людей виготовляла метамфетамін (facebook.com)
Автор: RBC.UA

У Кривому Розі правоохоронці викрили групу людей, яка виготовляла метамфетамін. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 1 млн гривень. Фігурантам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Що встановило слідство 

П’ятеро мешканців  Кривого Рогу налагодили розгалужену мережу виготовлення та збуту метамфетаміну на території міста. 

Підозрювані облаштували нарколабораторію в гаражному приміщенні, де виготовляли та фасували психотропну речовину.

Наркотичні речовини фігуранти збували шляхом "закладок" та з рук в руки під час особистих зустрічей. Оплату приймали готівкою та на банківські картки. Гроші від "бізнесу" розподіляли між собою. 

Усім учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно ще одного фігуранта розгляд триває.

 
 
 

 

Як раніше писало РБК-Україна, у Києві троє дітей потрапили до лікарні через отруєння шоколадом. У солодощах згодом виявили наркотичні речовини. В одному випадку шоколад містив канабіс, у другому - псилоцибіцин.

Нагадаємо, працівники СБУ затримали жінку, яка ввозила в Україну прекурсори під виглядом прального порошку. Підозрювана намагалась замаскувати 13.5 кілограма заборонених речовин на суму понад 3 мільйони гривень.

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