Виготовляли метамфетамін з обігом в 1 млн гривень: у Кривому Розі викрили банду (фото)

У Кривому Розі правоохоронці викрили групу людей, яка виготовляла метамфетамін. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 1 млн гривень. Фігурантам загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
П’ятеро мешканців Кривого Рогу налагодили розгалужену мережу виготовлення та збуту метамфетаміну на території міста.
Підозрювані облаштували нарколабораторію в гаражному приміщенні, де виготовляли та фасували психотропну речовину.
Наркотичні речовини фігуранти збували шляхом "закладок" та з рук в руки під час особистих зустрічей. Оплату приймали готівкою та на банківські картки. Гроші від "бізнесу" розподіляли між собою.
Усім учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).
Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно ще одного фігуранта розгляд триває.
Як раніше писало РБК-Україна, у Києві троє дітей потрапили до лікарні через отруєння шоколадом. У солодощах згодом виявили наркотичні речовини. В одному випадку шоколад містив канабіс, у другому - псилоцибіцин.
Нагадаємо, працівники СБУ затримали жінку, яка ввозила в Україну прекурсори під виглядом прального порошку. Підозрювана намагалась замаскувати 13.5 кілограма заборонених речовин на суму понад 3 мільйони гривень.
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