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Изготовляли метамфетамин с оборотом в 1 млн гривен: в Кривом Роге разоблачили банду (фото)

Фото:в Кривом Роге группа людей производила метамфетамин (facebook.com)
Автор: RBC.UA

В Кривом Роге правоохранители разоблачили группу людей, которая производила метамфетамин. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составила не менее 1 млн гривен. Фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Что установило следствие

Пятеро жителей Кривого Рога наладили разветвленную сеть изготовления и сбыта метамфетамина на территории города.

Подозреваемые обустроили нарколабораторию в гаражном помещении, где производили и фасовали психотропное вещество.

Наркотические вещества фигуранты сбывали путем "закладок" и рук в руки во время личных встреч. Оплату принимали наличными и на банковские карты. Деньги от "бизнеса" распределяли между собой.

Все участники схемы уведомлены о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте психотропных веществ (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

В настоящее время четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении еще одного фигуранта разбирательство продолжается.

 

 

Как ранее писало РБК-Украина, в Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях впоследствии обнаружили наркотические вещества . В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором – псилоцибицин.

Напомним, работники СБУ задержали женщину, ввозившую в Украину прекурсоры под видом стирального порошка. Подозреваемая пыталась замаскировать 13.5 килограмма запрещенных веществ на сумму более 3 миллионов гривен.

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Кривой Рог