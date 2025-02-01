Виготовив тисячі "Шахедів" для РФ. Україна оголосила підозру топменеджеру "Алабуги"

Повідомляється, що гендиректору акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" Тимуру Шагівалєєву заочно оголошено підозру в пособництві у веденні агресивної війни за попередньою змовою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, протягом 2023-2024 років на базі "Алабуги" він налагодив масове виробництво бойових БПЛА типу Shahed-136 під зміненою назвою "Герань" серії "Ы".

За цей час було випущено близько 13 315 безпілотників, які використовували під час дронових атак на Україну.

В Офісі генпрокурора наголошують, що встановлено щонайменше 13 000 фактів запуску дронів по об'єктах цивільної інфраструктури, що призвело до загибелі 122 мирних жителів, щонайменше 560 осіб постраждали. Знищено та пошкоджено будівлі, споруди, майно та інші об'єкти, захищені гуманітарним правом.

"Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати всіх винних у злочинах проти України", - додали в СБУ.

Що таке "Алабуга"

"Алабуга" - це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Татарстані. Знаходиться за 210 км від Казані та за 25 км від Набережних Челнів.

Улітку 2023 року стало відомо, що на одному із заводів на території "Алабуги" розпочалося складання бойових дронів іранського виробництва типу Shahed-136. Керівництво "Алабуги" планувало розвивати виробництво безпілотників, включно з адаптацією і виробництвом комплектуючих. Також повідомлялося, що основну роль у виробництві дронів-камікадзе грали студенти.

Відтоді на потужностях "Алабуги" налагоджено серійний випуск ударних безпілотників під позначенням "Герань".