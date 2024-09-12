Вигода, а не тягар. У Чехії розповіли про доходи від українських біженців

Скільки українці сплатили до бюджету Чехії у 2024 році

Надходження з податків та інших внесків українських біженців до бюджету Чехії майже удвічі перевищили витрати на них. За перше півріччя надходження сягнули 11,7 млрд крон (приблизно 465 млн євро), повідомило чеське Міністерство праці і соціальних питань.

"Важливо, що біженці з України вже давно вносять до нашого бюджету набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу їхнім співвітчизникам. Вони для нас вигода, не тягар", - зазначив міністр Маріан Юречка.

У першому кварталі 2024 року видатки на біженців склали 3,8 млрд крон, а надходження – 5,8 млрд крон. У другому кварталі видатки знизилися до 3,5 млрд крон, а надходження зросли – до 5,9 млрд крон. Тож за півріччя українські біженці принесли державному бюджету Чехії 4,4 млрд крон (приблизно 175 млн євро).

Фото: Витрати на українських біженців та надходження від них у Чехії (twitter.com/MJureka)

Українці не отримують великі виплати

У Мінпраці відреагували на публікацію у соцмережі, яка з'явилася минулого тижня. Йшлося про те, що біженка з України отримувала щомісячну допомогу від понад 36 тисяч крон (1438 євро) до понад 48 тисяч крон (1923 євро) в березні-серпні в місті Брно.

У відомстві пояснили, що ці суми стосувалися великої сім'ї. Звичайна сума виплати на одного біженця - 7336 крон (292 євро). Це включає і гуманітарну допомогу і зараховувані витрати на оплату житла.

"Наприклад, мати з двома дітьми, старшими за десять років, яка заробляє 17 тисяч крон на місяць і для якої зараховувані витрати на житло становлять 16 тисяч, отримала б допомогу в 9110 крон", - пояснив речник міністерства Якуб Аугуста.

За даними Мінпраці, гуманітарну допомогу у Чехії отримують лише близько чверті біженців. Загалом у країні перебувають 370 тисяч українців із тимчасовим захистом.