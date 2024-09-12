RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выгода, а не обуза. В Чехии рассказали о доходах от украинских беженцев

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Доходы от налогов и страхования, которые платят украинские беженцы в Чехии, значительно превышают расходы государства на помощь украинцам. За первое полугодие страна "заработала" около 175 млн евро.

Такие данные привело чешское Министерство труда и социальных вопросов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

Сколько украинцы уплатили в бюджет Чехии в 2024 году

Поступления налогов и других взносов украинских беженцев в бюджет Чехии почти вдвое превысили расходы на них. За первое полугодие поступления составили 11,7 млрд крон (около 465 млн евро), сообщило чешское Министерство труда и социальных вопросов.

"Важно, что беженцы из Украины уже давно вносят в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь их соотечественникам. Они для нас выгода, не обуза", - отметил министр Мариан Юречка.

В первом квартале 2024 года расходы на беженцев составили 3,8 млрд крон, а поступления – 5,8 млрд крон. Во втором квартале расходы снизились до 3,5 млрд крон, а поступления выросли – до 5,9 млрд крон. Так что за полугодие украинские беженцы принесли государственному бюджету Чехии 4,4 млрд крон (примерно 175 млн евро).

Фото: Расходы на украинских беженцев и поступления от них в Чехии (twitter.com/MJureka)

Украинцы не получают больших выплат

В Минтруда отреагировали на публикацию в соцсети, появившуюся на прошлой неделе. Речь шла о том, что беженка из Украины получала ежемесячное пособие от более 36 тысяч крон (1438 евро) до более 48 тысяч крон (1923 евро) в марте-августе в городе Брно.

В ведомстве объяснили, что эти суммы касались большой семьи. Обычная сумма выплаты на одного беженца – 7336 крон (292 евро). Это включает и гуманитарную помощь и зачисляемые расходы на оплату жилья.

"Например, мать с двумя детьми старше десяти лет, которая зарабатывает 17 тысяч крон в месяц и для которой зачисленные расходы на жилье составляют 16 тысяч, получила бы помощь в 9110 крон", - пояснил спикер министерства Якуб Аугуста.

По данным Минтруда, гуманитарную помощь в Чехии получают около четверти беженцев. В общей сложности в стране находятся 370 тысяч украинцев со временной защитой.

Напомним, мы писали, что в Чехии усилят контроль за украинскими беженцами. После проверок украинцы могут остаться без выплат.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы интегрировались в Чехию и какие доходы приносят чешскому государству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВыплаты