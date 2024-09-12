Выгода, а не обуза. В Чехии рассказали о доходах от украинских беженцев

Сколько украинцы уплатили в бюджет Чехии в 2024 году

Поступления налогов и других взносов украинских беженцев в бюджет Чехии почти вдвое превысили расходы на них. За первое полугодие поступления составили 11,7 млрд крон (около 465 млн евро), сообщило чешское Министерство труда и социальных вопросов.

"Важно, что беженцы из Украины уже давно вносят в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь их соотечественникам. Они для нас выгода, не обуза", - отметил министр Мариан Юречка.

В первом квартале 2024 года расходы на беженцев составили 3,8 млрд крон, а поступления – 5,8 млрд крон. Во втором квартале расходы снизились до 3,5 млрд крон, а поступления выросли – до 5,9 млрд крон. Так что за полугодие украинские беженцы принесли государственному бюджету Чехии 4,4 млрд крон (примерно 175 млн евро).

Фото: Расходы на украинских беженцев и поступления от них в Чехии (twitter.com/MJureka)

Украинцы не получают больших выплат

В Минтруда отреагировали на публикацию в соцсети, появившуюся на прошлой неделе. Речь шла о том, что беженка из Украины получала ежемесячное пособие от более 36 тысяч крон (1438 евро) до более 48 тысяч крон (1923 евро) в марте-августе в городе Брно.

В ведомстве объяснили, что эти суммы касались большой семьи. Обычная сумма выплаты на одного беженца – 7336 крон (292 евро). Это включает и гуманитарную помощь и зачисляемые расходы на оплату жилья.

"Например, мать с двумя детьми старше десяти лет, которая зарабатывает 17 тысяч крон в месяц и для которой зачисленные расходы на жилье составляют 16 тысяч, получила бы помощь в 9110 крон", - пояснил спикер министерства Якуб Аугуста.

По данным Минтруда, гуманитарную помощь в Чехии получают около четверти беженцев. В общей сложности в стране находятся 370 тысяч украинцев со временной защитой.