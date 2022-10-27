Вигода до 66% та можливість знищити падлюку за плюшки — це Halloween у Цитрусі

Поки весь світ готується до зустрічі з нечистю у наймістичніший день року, українців вже нічого не лякає — ми боремося з нею щодня. Вже не страшно слухати різні страшилки. Не страшно зустріти орка чи будь-якого іншого монстра. Все, що хочеться з ними зробити, це знищити. І Цитрус розробив гру, яка допоможе втілити цю мрію, ще й різні плюшки за це роздає. А на додачу підготував і безліч товарів з вигодою до 66%.

Переходьте на сайт Цитруса, обирайте, кого з падлюк хочете знищити, та отримайте у разі перемоги 1 з 13 крутих плюшок.

У вас є 3 спроби та цілих 8 днів — пропозиція діятиме з 26.10 по 02.11 включно. За влучний постріл ви можете отримати ноутбук, смартфон, робот-пилосос і навіть телевізор. За менш вдалі результати — грошову плюшку на покупки в мережі Цитрус.

І якщо в грі діють обмеження, то в кількості вигідних покупок — ні. Обирайте скільки завгодно техніки з вигодою до 66%.

Цитрус. Вже не страшно!