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Выгода до 66% и возможность уничтожить подлеца за плюшки — это Halloween в Цитрусе

 

Пока весь мир готовится ко встрече с нечистью в самый мистический день года, украинцев уже ничего не пугает – мы боремся с ней каждый день. Уже не страшно слушать разные страшилки. Не страшно встретить орка или любого другого монстра. Все, что хочется сделать с ними, – это уничтожить. И Цитрус разработал игру, которая поможет воплотить эту мечту, еще и разные плюшки за это раздает. А вдобавок подготовил множество товаров с выгодой до 66%.

Переходите на сайт Цитруса, выбирайте, кого из подлецов хотите уничтожить, и получите в случае победы 1 из 13 крутых плюшек.

У вас есть 3 попытки и целых 8 дней — предложение будет действовать с 26.10 до 02.11 включительно. За меткий выстрел вы можете получить ноутбук, смартфон, робот-пылесос и даже телевизор. За менее удачные результаты — денежная плюшка на покупки в сети Цитрус.

И если в игре действуют ограничения, то в количестве выгодных покупок нет. Выбирайте сколько угодно техники с выгодой до 66%.

Цитрус. Уже не страшно!

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