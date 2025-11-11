Кешбеки до 20%, вигідна "Оплата частинами", кредитні канікули: нові пропозиції від ПриватБанк

"Зелена п'ятниця" дає можливість купувати з картками ПриватБанк як в Україні, так і за кордоном за найбільшими за рік знижками та кешбеками від програми лояльності "Привіт" в Приват24.

Кешбеки до 20%

Для всіх клієнтів ПриватБанк на "Зелену п'ятницю" діятимуть кешбеки до 20% при оплаті картками в кафе і ресторанах, магазинах одягу та дитячих товарів, покупку гаджетів та побутової техніки, будматеріалів та оплату палива на АЗС, а також за товари для краси і здоров'я.

Переваги при оплаті покупок Конвертом

До 10% кешбеку при оплаті покупок Конвертом. Тож якщо ви накопичували на покупки на Конверті, то в період розпродажів можна розраховуватись зручно і вигідно - просто привяжіть Конверт до GooglePay чи ApplePay.

Пропозиції для нових користувачів

Для нових користувачів кредитних карток ПриватБанк в сезон "Зеленої п'ятниці" діятиме подовжений грейс період: нові клієнти карток "Універсальна" зможуть користуватися кредитними коштами 3 місяці без комісій. Також кешбеки отримають всі нові клієнти сервісу "Оплати частинами”.

Кешбеки для військових

Для клієнтів - військових діятимуть підвищені кешбеки на покупку електроніки, побутової техніки та ліків, за оплату палива на АЗС та оплату будівельних матеріалів та послуг доставки.

Кешбеки для ФОПів, ІТ-фахівців і молоді

Вперше в "Зеленій п’ятниці" з'явилися кешбеки для ФОПів - до 7% при оплаті картками товарів для будівництва і ремонту, послуг доставки, палива на АЗС, електроніки та побутової техніки.

Для молоді в ПриватБанк доступний підвищений кешбек до 8% на розваги, ресторани, кафе та бари, покупку електроніки і товарів в супермаркетах та продуктових крамницях.

Для ІТ-фахівців діятиме особливий кешбек 7% на одяг та дитячі товари і оплату палива на АЗС.

Кешбеки за шопінг на закордонних сайтах та для геймерів

Для тих, хто звик купувати на закордонних сайтах, кешбек за оплату покупок картками ПриватБанк становить 7%.

Спеціальна програма кешбеків розроблена і для геймерів - від 10% за оплату річних підписок на ігри до 7% кешбеку на розваги, кафе і ресторани та енергозберігаючу техніку.

Знижки з картками ПриватБанк Visa та Mastercard

Клієнти з картками ПриватБанк Visa отримають знижки на покупки:

техніки Apple - знижка від Asbis 10% з 27 листопада по 1 грудня;

на MakeUp - знижка 10% до 31 грудня;

в "Епіцентр" - знижка 7-10% до 31 грудня;

у Comfy - знижка 5% до 31 грудня.

А з картками ПриватБанк Mastercard користувачі матимуть знижку 5-7% на покупки на Rоzetka.