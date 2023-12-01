Вигідні умови. Як купити житло за програмою єОселя: всі особливості

Хто може взяти участь у програмі єОселя

Відносно недавно держава запустила програму єОселя. Це спровокувало сплеск інтересу до купівлі житла, говорить РБК-Україна Дмитро Гуринович, співзасновник і СЕО агенції нерухомості Home Dev в місті Києві. Запуск програми призвів до збільшення кількості тих, хто цікавиться нерухомістю, враховуючи важкі обставини в країні. Реагуючи на це, продавці дещо піднімають ціни на житло.

"Люди цікавляться, дізнаються, подають заявку на участь у програмі. Я б описав це як ситуативний попит, а от яким буде попит реальний, ми зможемо побачити пізніше. Ціни на нерухомість також можуть підвищуватися ситуативно з цієї причини та в комплексі разом з іншими факторами", – висловлює думку фахівець.

Він вважає, що вкладати гроші в нерухомість навіть під час війни цілком реально без ризиків, якщо підійти до цього питання виважено.

"Важливо підбирати таке житло разом із кваліфікованим фахівцем, який оцінить всі ризики, зважить "плюси" і "мінуси. Один із суттєвих "плюсів" – у програмі єОселя не беруть участь об'єкти, які ще не введені в експлуатацію. Це знімає один із суттєвих ризиків при купівлі квартир", – зауважує він.

Фото: Взяти участь у програмі єОселя можуть деякі пільгові категорії громадян (Getty Images)

Хто може взяти участь у програмі єОселя

Скористатися пільговими умовами можуть військовослужбовці, медичні працівники, наукові працівники, педагоги. Ці особи мають бути:

громадянами України;

старшими за 18 років на дату оформлення кредиту;

не старші 70 років на дату погашення кредиту;

платоспроможні;

не мати власного житла зовсім, або ж воно має бути: менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з ними) або розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;

не фігурують в санкційних списках;

не беруть участь в інших актуальних державних програмах із забезпечення житлом.

Як працює програма та як придбати житло на пільгових умовах

єОселя – державна програма доступного іпотечного кредитування житла, затверджена постановою Кабінету Міністрів України №856 від 2.08.2022 року.

Програма працює у всіх обласних центрах, практично – у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, також додаються міста, де розвивається інфраструктура та зводяться новобудови. Наприклад Житомир, Івано-Франківськ, Рівне, пояснює адвокат, СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко.

"Програма розділяє дві умови кредитування в залежності від відсоткової ставки: окремі категорії (3% річних) – це військовослужбовці, медичні працівники, педагогічні працівники, наукові та науково-педагогічні працівники та масова іпотека (7% річних) – ветерани війни та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи, інші громадяни", – каже експерт.

Запуск програми дійсно дав ковток свіжого повітря для забудовників, зокрема, у Києві, визнає він.

"Одна, на жаль, це далеко не ті показники попиту на житло, які були до повномасштабної війни", – констатує Перепельченко.

Фото: Запуск програми спровокував нову хвилю інтересу до купівлі нерухомості, але об'єми продажів ще далекі від "довоєнних" (freepik.com)

Умови кредитування:

пільгова ставка на весь термін кредиту – 3%;

максимальний термін кредиту – 20 років;

мінімальний початковий внесок – 20%;

кредитують такі банки-учасники програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

На що звернути увагу при купівлі житла за програмою єОселя

Учасникам необхідно бути обачними з умовами програми та документами, які укладаються у банку та безпосередньо із забудовником, говорить СЕО ЮК "Приходько та партнери".

"Моя рекомендація – звертати в цій програмі увагу на вид та графік погашення зобов'язань, відсоткову ставку та розміри ставки за квадратний метр, тому що все, що вище встановленої програмою ставки – сплачує сам учасник програми. Загалом, програма вже частково подбала про юридичну "безпеку" учасників. Приміром, в програмі не беруть участь об'єкти, які ще не введені в експлуатацію. А тому учасники програми точно не стануть власниками так званих "вовчих білетів і власниками "повітря" замість квартири", – зауважує Анатолій Перепельченко.

Зверніть увагу. Якщо у людини є посвідка на проживання в Україні, але немає громадянства, скористатися програмою неможливо. Відповідно до п. 3, постанови КМУ №856 від 2.08.2022 року, програма працює виключно для громадян України.

Чим вигідна учать у програмі на відміну від "стандартної" покупки житла

Програма вигідна низькою відсотковою ставкою та строком надання кредиту.

"Такі умови ви ніколи не отримаєте по стандартному банківському кредитуванню або розстрочкою від забудовника. В першому випадку мінімальна ставка на сьогодні складає 12-15%, у другому – короткий термін розстрочки платежів, зазвичай на термін не більше двох років", – додає співрозмовник.

Детальніше про програму єОселя можна почитати на сайті "Дія".