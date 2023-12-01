Выгодные условия. Как купить жилье по программе єОселя: все особенности
В Украине набирает популярность программа єОселя. Она позволяет выгодно купить жилье с низкими кредитными ставками некоторым категориям населения. Эксперты недвижимости говорят, что запуск программы спровоцировал всплеск интереса к покупке квартир, особенно в Киеве.
Как работает программа єОселя, кто может купить квартиры на льготных условиях и что для этого нужно, РБК-Украина рассказывают эксперт рынка недвижимости и адвокат.
Кто может принять участие в программе єОселя
Относительно недавно государство запустило программу єОселя. Это спровоцировало всплеск интереса к покупке жилья, говорит Дмитрий Гуринович, соучредитель и СЕО агентства недвижимости Home Dev в городе Киеве. Запуск программы привел к увеличению количества интересующихся недвижимостью, учитывая тяжелые обстоятельства в стране. Реагируя на это, продавцы поднимают цены на жилье.
"Люди интересуются, узнают, подают заявку на участие в программе. Я описал бы это как ситуативный спрос, а вот каким будет спрос реальный, мы сможем увидеть позже. Цены на недвижимость также могут повышаться ситуативно по этой причине и в комплексе вместе с другими факторами", – высказывает мнение специалист.
Он считает, что вкладывать деньги в недвижимость даже во время войны вполне реально без рисков, если подойти к этому вопросу взвешенно.
"Важно подбирать такое жилье вместе с квалифицированным специалистом, который оценит все риски, взвесит "плюсы" и "минусы. Один из существенных "плюсов" – в программе єОселя не участвуют объекты, которые еще не введены в эксплуатацию. Это снимает один из существенных рисков при покупке квартир", – отмечает он.
Фото: Принять участие в программе єОселя могут некоторые льготные категории граждан (Getty Images)
Кто может принять участие в программе єОселя
Воспользоваться льготными условиями могут военнослужащие, медицинские работники, научные работники, педагоги. Эти лица должны быть:
- гражданами Украины;
- старше 18 лет на дату оформления кредита;
- не старше 70 лет на дату погашения кредита;
- платежеспособные;
- не иметь собственного жилья вовсе, или же оно должно быть: менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с ними) или расположен в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;
- не фигурируют в санкционных списках;
- не участвуют в других актуальных государственных программах по обеспечению жильем.
Как работает программа и как приобрести жилье на льготных условиях
єОселя – государственная программа доступного ипотечного кредитования жилья, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины №856 от 2.08.2022 года.
Программа работает во всех областных центрах, практически – в больших городах, таких как Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, также добавляются города, где развивается инфраструктура и возводятся новостройки. Например, Житомир, Ивано-Франковск, Ровно, поясняет адвокат, СЕО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.
"Программа разделяет два условия кредитования в зависимости от процентной ставки: отдельные категории (3% годовых) – это военнослужащие, медицинские работники, педагогические работники, научные и научно педагогические работники и массовая ипотека (7% годовых) – ветераны войны и члены их семей, внутренне перемещенные лица, другие граждане, – говорит эксперт.
Запуск программы действительно дал глоток свежего воздуха для застройщиков, в частности, в Киеве, признает он.
"Одна, к сожалению, это далеко не показатели спроса на жилье, которые были до полномасштабной войны", – констатирует Перепельченко.
Фото: Запуск программы спровоцировал новую волну интереса к покупке недвижимости, но объемы продаж еще далеки от "довоенных" (freepik.com)
Условия кредитования:
- льготная ставка на весь срок кредита – 3%;
- максимальный срок кредита – 20 лет;
- минимальный первоначальный взнос – 20%;
- кредитуют такие банки-участники программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.
На что обратить внимание при покупке жилья по программе есть
Участникам необходимо быть осмотрительными с условиями программы и документами, которые заключаются в банке и непосредственно с застройщиком, говорит СЕО ЮК "Приходько и партнеры".
"Моя рекомендация – обращать в этой программе внимание на вид и график погашения обязательств, процентную ставку и размеры ставки за квадратный метр, потому что все, что выше установленной программой ставки – платит сам участник программы. В целом программа уже частично позаботилась о юридической "безопасности" участников. К примеру, в программе не участвуют объекты, которые еще не введены в эксплуатацию. А потому участники программы точно не станут владельцами так называемых "волчьих билетов" и владельцами "воздуха" вместо квартиры", – замечает Анатолий Перепельченко.
Обратите внимание. Если у человека есть вид на жительство в Украине, но нет гражданства, воспользоваться программой невозможно. Согласно п. 3 постановления КМУ №856 от 2.08.2022 года, программа работает исключительно для граждан Украины.
Чем выгодно учить в программе в отличие от "стандартной" покупки жилья
Программа выгодна низкой процентной ставкой и сроком предоставления кредита.
"Такие условия вы никогда не получите по стандартному банковскому кредитованию или рассрочкой от застройщика. В первом случае минимальная ставка на сегодняшний день составляет 12-15%, во втором – короткий срок рассрочки платежей, обычно на срок не более двух лет", – добавляет собеседник.
Подробнее о программе єОселя можно почитать на сайте "Дия".
Напомним, цены на квартиры и в целом рынок недвижимости чувствителен к валютным колебаниям и реагирует на события войны. Особенно в последнее время говорят о существенном удорожании квадратных метров. Мы писали, почему дорожают квартиры и от чего зависит стоимость жилья.
Также эксперт по недвижимости назвала для РБК-Украина три города Украины, где цены на квартиры самые высокие. И объяснила, почему происходит удорожание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.