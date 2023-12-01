Выгодные условия. Как купить жилье по программе єОселя: все особенности

В Украине набирает популярность программа єОселя. Она позволяет выгодно купить жилье с низкими кредитными ставками некоторым категориям населения. Эксперты недвижимости говорят, что запуск программы спровоцировал всплеск интереса к покупке квартир, особенно в Киеве.

Как работает программа єОселя, кто может купить квартиры на льготных условиях и что для этого нужно, РБК-Украина рассказывают эксперт рынка недвижимости и адвокат.

Кто может принять участие в программе єОселя

Относительно недавно государство запустило программу єОселя. Это спровоцировало всплеск интереса к покупке жилья, говорит Дмитрий Гуринович, соучредитель и СЕО агентства недвижимости Home Dev в городе Киеве. Запуск программы привел к увеличению количества интересующихся недвижимостью, учитывая тяжелые обстоятельства в стране. Реагируя на это, продавцы поднимают цены на жилье.

"Люди интересуются, узнают, подают заявку на участие в программе. Я описал бы это как ситуативный спрос, а вот каким будет спрос реальный, мы сможем увидеть позже. Цены на недвижимость также могут повышаться ситуативно по этой причине и в комплексе вместе с другими факторами", – высказывает мнение специалист.

Он считает, что вкладывать деньги в недвижимость даже во время войны вполне реально без рисков, если подойти к этому вопросу взвешенно.

"Важно подбирать такое жилье вместе с квалифицированным специалистом, который оценит все риски, взвесит "плюсы" и "минусы. Один из существенных "плюсов" – в программе єОселя не участвуют объекты, которые еще не введены в эксплуатацию. Это снимает один из существенных рисков при покупке квартир", – отмечает он.

Фото: Принять участие в программе єОселя могут некоторые льготные категории граждан (Getty Images)

Кто может принять участие в программе єОселя

Воспользоваться льготными условиями могут военнослужащие, медицинские работники, научные работники, педагоги. Эти лица должны быть:

гражданами Украины;

старше 18 лет на дату оформления кредита;

не старше 70 лет на дату погашения кредита;

платежеспособные;

не иметь собственного жилья вовсе, или же оно должно быть: менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с ними) или расположен в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;

не фигурируют в санкционных списках;

не участвуют в других актуальных государственных программах по обеспечению жильем.

Как работает программа и как приобрести жилье на льготных условиях

єОселя – государственная программа доступного ипотечного кредитования жилья, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины №856 от 2.08.2022 года.

Программа работает во всех областных центрах, практически – в больших городах, таких как Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, также добавляются города, где развивается инфраструктура и возводятся новостройки. Например, Житомир, Ивано-Франковск, Ровно, поясняет адвокат, СЕО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.

"Программа разделяет два условия кредитования в зависимости от процентной ставки: отдельные категории (3% годовых) – это военнослужащие, медицинские работники, педагогические работники, научные и научно педагогические работники и массовая ипотека (7% годовых) – ветераны войны и члены их семей, внутренне перемещенные лица, другие граждане, – говорит эксперт.

Запуск программы действительно дал глоток свежего воздуха для застройщиков, в частности, в Киеве, признает он.

"Одна, к сожалению, это далеко не показатели спроса на жилье, которые были до полномасштабной войны", – констатирует Перепельченко.

Фото: Запуск программы спровоцировал новую волну интереса к покупке недвижимости, но объемы продаж еще далеки от "довоенных" (freepik.com)

Условия кредитования:

льготная ставка на весь срок кредита – 3%;

максимальный срок кредита – 20 лет;

минимальный первоначальный взнос – 20%;

кредитуют такие банки-участники программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

На что обратить внимание при покупке жилья по программе есть

Участникам необходимо быть осмотрительными с условиями программы и документами, которые заключаются в банке и непосредственно с застройщиком, говорит СЕО ЮК "Приходько и партнеры".

"Моя рекомендация – обращать в этой программе внимание на вид и график погашения обязательств, процентную ставку и размеры ставки за квадратный метр, потому что все, что выше установленной программой ставки – платит сам участник программы. В целом программа уже частично позаботилась о юридической "безопасности" участников. К примеру, в программе не участвуют объекты, которые еще не введены в эксплуатацию. А потому участники программы точно не станут владельцами так называемых "волчьих билетов" и владельцами "воздуха" вместо квартиры", – замечает Анатолий Перепельченко.

Обратите внимание. Если у человека есть вид на жительство в Украине, но нет гражданства, воспользоваться программой невозможно. Согласно п. 3 постановления КМУ №856 от 2.08.2022 года, программа работает исключительно для граждан Украины.

Чем выгодно учить в программе в отличие от "стандартной" покупки жилья

Программа выгодна низкой процентной ставкой и сроком предоставления кредита.

"Такие условия вы никогда не получите по стандартному банковскому кредитованию или рассрочкой от застройщика. В первом случае минимальная ставка на сегодняшний день составляет 12-15%, во втором – короткий срок рассрочки платежей, обычно на срок не более двух лет", – добавляет собеседник.

Подробнее о программе єОселя можно почитать на сайте "Дия".