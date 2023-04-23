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Вигадане геройство? Поки син Пєскова "воював в Україні", його Tesla їздила по Москві

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Росія, Неділя 23 квітня 2023 21:26
Вигадане геройство? Поки син Пєскова "воював в Україні", його Tesla їздила по Москві Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що син прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова воював в Україні. Водночас його авто "Tesla" отримувало штрафи в Москві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як розповів Пригожин, Пєсков сам нібито відправив сина, Миколу Чоулза, воювати.

""З усіх моїх знайомих (вперше про це скажу) одна людина - Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: "забери його простим артилеристом", - розповідав Пригожин.

За його словами, він вступив у ПВК "Вагнера" під чужим прізвищем, однак не уточнив яким саме заявивши, що воно може "ще знадобитися. Водночас сам син Пєскова заявляв, що отримав медаль "За відвагу" за "певний бойовий подвиг" в Україні.

Однак як з'ясували ЗМІ, автомобіль Tesla Model X, власником якого до кінця березня 2023 року був Микола Чоулз, порушував правила 24 липня і 6 листопада 2022 року. Це ймовірні дати його перебування в Україні.

Також відомо, що раніше авто окрім Миколи Чоулза використовував і його батько - Дмитро Пєсков. Попри те, що Чоулз продав авто, він продовжує володіти одним із двох полісів ОСЦПВ, оформлених на електрокар.

Цікавий і той факт, що чинні члени ЧВК "Вагнера" розповіли, що Чоулза не бачили "ні на соледарському, ні на бахмутському напрямках". А друзі та знайомі сина Пєскова говорять, що той не зникав на довгий.

Фото: Tesla Model X (t.me/vchkogpu)

Нагадаємо, у січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції за держзамовлень.

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