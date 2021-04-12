Виды обоев и их особенности

Обои остаются наиболее распространенным типом отделки для стен и потолков. В отличие от покраски или других типов отделочных работ, их поклейка требует минимальной подготовки поверхности. С их помощью легко создать эксклюзивный интерьер или выполнить бюджетный косметический ремонт.

В то же время при выборе, нужно обязательно узнать, какие бывают обои, и речь здесь не о рисунке или текстуре, а о материалах. Именно состав определяет параметры и долговечность. Если вы еще не решили, какие обои выбрать, то ознакомьтесь с их описанием.

Разновидности обоев

Ремонт в квартире редко делают чаще, чем раз в 3-10 лет. По этой причине человеку, не работающему в ремонтно-строительной сфере, сложно разобраться во всем многообразии обоев, которое представлено на рынке. Часто выбор приходится делать только исходя из внешних параметров. Увы, такой способ подбора зачастую приводит к несоответствию ожиданий и реальности. К самым распространенным на рынке относятся:

бумажные;

виниловые;

флизелиновые;

текстильные;

велюровые;

под покраску;

фотообои;

жидкие.

Начнем обзор с самых доступных и известных многим, бумажных.

Бумажные обои: дешево, безопасно, но не практично

Основное их преимущество перед другими — доступность. Благодаря невысокой стоимости обновлять внешний вид стен можно чаще. Они хорошо подходят для помещений с низкой интенсивностью эксплуатации, например:

спален;

гостиных;

кабинетов.

Еще одним преимуществом выступает их натуральность. В составе нет вредных веществ, поэтому часто родители выбирают такой тип облицовки стен детских комнат. Использовать их для ванной, кухни или коридора, не рекомендуется. Бумага плохо переносит влагу, а также не поддается очистке.

Такие обои бывают двух типов в зависимости от количества слоев, симплекс и дуплекс. Первый тип наиболее доступный, но не отличается высоким качеством и не долговечен. Дуплекс более совершенны, могут иметь рельеф. При выборе важно обратить внимание на плотность, оптимальная — от 110 до 160 г/кв. м.

Виниловые обои: практичность и долговечность

При их производстве используется синтетический материал — винил. Это вспененный поливинилхлорид, который и придает им влагостойкость, а также механическую прочность. Наносится винил всегда сверху, на лицевую часть. Состоят обои из нескольких слоев, в качестве основы используется целлюлоза или флизелин.

Помимо влагостойкости, они также обладают эластичностью, что делает такие обои хорошим выбором для оклейки стен в новостройках. Трещины, которые могут возникнуть в результате осадки дома, будут незаметны, а правильная поклейка позволит свести видимость стыков к минимуму.

Еще одним достоинством является их невосприимчивость к УФ-излучению. Они не выцветают. Хорошо маскируют незначительные неровности стен. К недостаткам относится низкая воздухопроводимость. Это может привести к образованию грибка, но только в условиях плохой вентиляции, постоянной влажности, отсутствия солнечного света и низкой температуры воздуха.

Флизелиновые: натуральные и прочные

Усовершенствованные бумажные. В их состав добавляется флизелин. Это спрессованные, укрепленные специальным веществом тканевые и бумажные волокна. Хорошо пропускают воздух и при этом отличаются повышенной прочностью. На основу флизелиновых обоев не обязательно наносить клей, достаточно намазать им стену. Это существенно упрощает процесс. Благодаря плотности и составу, они не деформируются при пропитке. Это хороший вариант для самостоятельной оклейки.

Как и виниловые, они хорошо маскируют неровности и небольшие трещины. Относятся к пожаробезопасным, не горят и не выделяют вредных веществ.

Текстильные: для эксклюзивного интерьера

Наиболее дорогостоящий тип обоев, которые изготавливают с применением тканей. Состоят из нескольких слоев. Основа, которая наклеивается на стену, выполняется из бумаги или флизелина. В качестве лицевого слоя применяются:

шелк;

лен;

вискоза и т. д.

Могут использоваться искусственные тканевые волокна, что несколько удешевляет рулон.

Требуют бережного отношения, их не рекомендуется наклеивать в пыльных помещениях с интенсивной эксплуатацией. К преимуществам относится внешний вид, отсутствие вредных веществ в составе, шумо- и теплоизоляционные качества, возможность бесшовной облицовки. Нередко они пропитываются специальным противопожарным и противопылевым составом. Отлично подходят для зонирования пространства, ими не обязательно отделывать все свободные стены.

Велюровые: красиво и дорого

Довольно требовательны к условиям эксплуатации. Способны впитывать запахи и собирать пыль. По этой причине их не рекомендуется использовать на кухне. Состоят из нескольких слоев, а в качестве основы под поклейку применяется флизелин или бумага. Лицевая поверхность состоит из велюрового ворса, который может располагаться хаотично или выстраиваться в определенные узоры. Отлично пропускают воздух, под такими обоями не возникает плесень.

Среди основных достоинств выделяют:

шумоизоляция — ворсинки отлично рассеивают и отражают звуковые волны;

эстетичность — относятся к одним из самых красивых и конкурируют с тканевыми, позволяя создать эксклюзивный интерьер;

невосприимчивость к УФ-излучению — не выгорают даже под прямыми солнечными лучами;

долговечность — высокая плотность обеспечивает механическую стойкость;

разнообразие — технология изготовления позволяет создавать различный дизайн велюровых обоев.

Интересной чертой таких изделий является их способность переливаться при попадании на поверхность естественного или искусственного света.

Обои под покраску: проще, чем красить стены

Многие желают покрасить стены, но процесс их подготовки слишком сложен и дорогостоящ. Поэтому используется альтернативный вариант — обои под покраску. Состав их различается в зависимости от компании производителя и стоимости. Как правило, в него входит:

бумага;

синтетические волокна;

флизелин;

стекловолокно.

Ресурс перекрашивания составляет около 5-10 раз. На этот параметр важно обратить внимание еще до покупки. Изделия с большим ресурсом обойдутся дороже.

Важно! Изначальный цвет рулонов белый, синий, желтый и т. д. Поэтому нередко после оклейки их оставляют в нетронутом виде. Это ошибка, т. к. обои под покраску обязательно требуют последующей окраски. Только после окрашивания они приобретают прочность и износоустойчивость.

Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики, рекомендуется внимательно подойти к выбору краски. Чем она лучше, тем красивее будет внешний вид и долговечнее использование. При покраске обязательно нужно придерживаться технологии согласно инструкции. Только так гарантируется хороший результат.

Фотообои: неограниченное разнообразие

Для нанесения изображения используется широкоформатный принтер. Реже применяется технология офсетной печати. От типа краски во многом зависит качество печати, устойчивость к УФ-излучению, истиранию, а также безопасность. В качестве сюжетов чаще всего выбираются:

репродукции известных картин;

космос;

герои комиксов, фильмов и мультфильмов;

трехмерная графика;

абстракция;

животные;

города;

природа и т. д.

Благодаря безграничности тем, такие обои относятся к наиболее разнообразным. Применяются в дизайне квартир преимущественно на определенных участках, ими редко обклеивают все свободные стены.

Позволяют визуально расширить пространство, задать помещению определенную атмосферу. Широко используются для зонирования, акцентирования. Могут использоваться не только дома, но и в офисах, заведениях общественного питания, медучреждениях и школах.

В качестве основы и лицевого слоя может использоваться винил, флизелин, реже — бумага. Могут иметь определенную фактуру, например, песочную или в виду штукатурки.

Жидкие обои: безотходные и ремонтопригодные

В классическом понимании это не обои, а декоративное финишное покрытие. Используются не только для стен, но и для потолков. Характеристики обоев позволяют совмещать им качества сразу несколько отделочных материалов;

краски;

рулонных обоев;

декоративной штукатурки.

Преимуществом является простота нанесения, а также бесшовность. Они совершенно безопасны, в составе отсутствуют вредные вещества. Основой, в зависимости от производителя и типа, является:

целлюлоза;

хлопок;

шелк;

минеральные добавки;

красители;

природные полимеры и т. д.

Материал не горюч. Наиболее стойкими к УФ-излучению являются шелковые жидкие обои. Жидкие обои способны многие годы не изменять цвет и основные качества, но их стоимость наиболее высокая. Более доступной альтернативой выступают шелково-целлюлозные. К прочим достоинствам относятся:

высокая ремонтопригодность — достаточно размочить поврежденный участок, снять часть покрытия и нанести новое;

выравнивание поверхностей — позволяют скрыть изъяны стены, не требуют серьезной подготовки перед нанесением;

эластичность — оптимально подходят для новостроек, при усадке дома не трескаются;

гибкий дизайн — удобно комбинировать различные цвета, можно создавать рисунки, роспись на стенах;

шумоподавление — хорошо рассеивают звуковые волны в помещении, устраняют эхо;

регулирование микроклимата — отдают влагу при сухости в помещении и отбирают при избыточной влажности.

Такие качества делают жидкие обои отличным выбором для жилых помещений.

Что выбрать?

Если необходимо временное решение или максимально бюджетный ремонт, например, в арендованной квартире, то можно остановить выбор на бумажных обоях.

Наиболее практичными вариантами, которые прослужат от 5 до 15 лет, станут виниловые и обои под покраску.

Флизелиновые и жидкие обои хорошо подходят в тех случаях, когда хочется выполнить работу самостоятельно и с минимальными усилиями. Они отлично маскируют дефекты поверхности и при этом отличаются доступной стоимостью. Подходят аллергикам, могут использоваться в детских комнатах. Также жидкие обои уместны, если в квартире есть маленький ребенок или домашние животные. Их легко ремонтировать.

Текстильные, велюровые и фотообои — это отличный дизайнерский ход. Если их грамотно применить, получится подчеркнуть достоинства помещения и создать определенную атмосферу.