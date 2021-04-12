Види шпалер і їх особливості

Шпалери залишаються найбільш поширеним типом обробки для стін і стель. На відміну від фарбування або інших типів оздоблювальних робіт, їх поклейка вимагає мінімальної підготовки поверхні. З їх допомогою легко створити ексклюзивний інтер'єр або виконати бюджетний косметичний ремонт.

У той же час при виборі, потрібно обов'язково дізнатися, які бувають шпалери, і мова тут не про малюнок або текстуру, а про матеріали. Саме склад визначає параметри і довговічність. Якщо ви ще не вирішили, які шпалери вибрати, то ознайомтеся з їх описом.

Різновиди шпалер

Ремонт в квартирі рідко роблять частіше, ніж раз в 3-10 років. З цієї причини людині, яка не працює в ремонтно-будівельній сфері, складно розібратися у всьому різноманітті шпалер, яке представлено на ринку. Часто вибір доводиться робити тільки виходячи з зовнішніх параметрів. На жаль, такий спосіб підбору часто призводить до невідповідності очікувань і реальності. До найпоширеніших на ринку відносяться:

паперові;

вінілові;

флізелінові;

текстильні;

велюрові;

під фарбування;

фотошпалери;

рідкі.

Почнемо огляд з найдоступніших і відомих багатьом, паперових.

Паперові шпалери: дешево, безпечно, але не практично

Основна їхня перевага перед іншими - доступність. Завдяки невисокій вартості оновлювати зовнішній вигляд стін можна частіше. Вони добре підходять для приміщень з низькою інтенсивністю експлуатації, наприклад:

спалень;

віталень;

кабінетів.

Ще однією перевагою виступає їх натуральність. У складі немає шкідливих речовин, тому часто батьки вибирають такий тип облицювання стін дитячих кімнат. Використовувати їх для ванної, кухні або коридору, не рекомендується. Папір погано переносить вологу, а також не піддається очищенню.

Такі шпалери бувають двох типів залежно від кількості шарів, симплекс і дуплекс. Перший тип найбільш доступний, але не відрізняється високою якістю і не довговічний. Дуплекс більш досконалі, можуть мати рельєф. При виборі важливо звернути увагу на щільність, оптимальна - від 110 до 160 г / кв. м.

Вінілові шпалери: практичність і довговічність

При виробництві використовується синтетичний матеріал - вініл. Це спінений полівінілхлорид, який і надає їм вологостійкість, а також механічну міцність. Наноситься вініл завжди зверху, на лицьову частину. Складаються шпалери з декількох шарів, за основу слід брати целюлоза або флізелін.

Крім вологостійкості, вони також мають еластичність, що робить такі шпалери хорошим вибором для обклеювання стін в новобудовах. Тріщини, які можуть виникнути в результаті осідання будинку, будуть непомітні, а правильна поклейка дозволить звести видимість стиків до мінімуму.

Ще однією перевагою є їх несприйнятливість до УФ-випромінювання. Вони не вицвітають. Добре маскують незначні нерівності стін. До недоліків відноситься низька повітряпрохідність. Це може призвести до утворення грибка, але тільки в умовах поганої вентиляції, постійної вологості, відсутність сонячного світла і низької температури повітря.

Флізелінові: натуральні і міцні

Вдосконалені паперові. До їх складу додається флізелін. Це спресовані, укріплені спеціальною речовиною тканинні і паперові волокна. Добре пропускають повітря і при цьому відрізняються підвищеною міцністю. На основу флізелінових шпалер не обов'язково наносити клей, досить намазати їм стіну. Це істотно спрощує процес. Завдяки щільності і складу, вони не деформуються при просочуванні. Це хороший варіант для самостійної обклеювання.

Як і вінілові, вони добре маскують нерівності і невеликі тріщини. Відносяться до пожежобезпечних, не горять і не виділяють шкідливих речовин.

Текстильні: для ексклюзивного інтер'єру

Найбільш дорогий тип шпалер, які виготовляють із застосуванням тканин. Складаються з декількох шарів. Основа, яка наклеюється на стіну, виконується з паперу або флізеліну. В якості лицьового шару застосовуються:

шовк;

льон;

віскоза і т. д.

Можуть використовуватися штучні тканинні волокна, що кілька здешевлює рулон.

Вимагають дбайливого ставлення, їх не рекомендується наклеювати в запорошених приміщеннях з інтенсивною експлуатацією. До переваг відноситься зовнішній вигляд, відсутність шкідливих речовин в складі, шумо- і теплоізоляційні якості, можливість безшовної облицювання. Нерідко вони просочуються спеціальним протипожежним і протипиловим складом. Дуже добре підходять для зонування простору, ними не обов'язково обробляти всі вільні стіни.

Велюрові: красиво і дорого

Досить вимогливі до умов експлуатації. Здатні вбирати запахи і збирати пил. З цієї причини їх не рекомендується використовувати на кухні. Складаються з декількох шарів, а в якості основи під поклейку застосовується флізелін або папір. Лицьова поверхня складається з велюрового ворсу, який може розташовуватися хаотично або вибудовуватися в певні візерунки. Відмінно пропускають повітря, під такими шпалерами не виникає цвіль.

Серед основних переваг виділяють:

шумоізоляція - ворсинки відмінно розсіюють і відображають звукові хвилі;

естетичність - відносяться до одних з найкрасивіших і конкурують з тканинними, дозволяючи створити ексклюзивний інтер'єр;

несприйнятливість до УФ-випромінювання - не вигоряють навіть під прямими сонячними променями;

довговічність - висока щільність забезпечує механічну стійкість;

різноманітність - технологія виготовлення дозволяє створювати різний дизайн велюрових шпалер.

Цікавою рисою таких виробів є їх здатність переливатися при попаданні на поверхню природного або штучного світла.

Шпалери під фарбування: простіше, ніж фарбувати стіни

Багато бажають пофарбувати стіни, але процес їх підготовки занадто складний і дорогий. Тому використовується альтернативний варіант - шпалери під фарбування. Склад їх різниться в залежності від компанії виробника та вартості. Як правило, в нього входить:

папір;

синтетичні волокна;

флізелін;

скловолокно.

Ресурс перефарбування становить близько 5-10 разів. На цей параметр важливо звернути увагу ще до покупки. Вироби з великим ресурсом обійдуться дорожче.

Важливо! Початковий колір рулонів білий, синій, жовтий і т. Д. Тому нерідко після обклеювання їх залишають в незайманому вигляді. Це помилка, т. К. Шпалери під фарбування обов'язково вимагають подальшої забарвлення. Тільки після фарбування вони набувають міцність і зносостійкість.

Щоб поліпшити експлуатаційні характеристики, рекомендується уважно підійти до вибору фарби. Чим вона краще, тим красивіше буде зовнішній вигляд і довговічніше використання. При фарбуванні обов'язково потрібно дотримуватися технології згідно з інструкцією. Тільки так гарантується хороший результат.

Фотошпалери: необмежену різноманітність

Для нанесення зображення використовується широкоформатний принтер. Рідше застосовується технологія офсетного друку. Від типу фарби багато в чому залежить якість друку, стійкість до УФ-випромінювання, стирання, а також безпеку. В якості сюжетів найчастіше вибираються:

репродукції відомих картин;

космос;

герої коміксів, фільмів і мультфільмів;

тривимірна графіка;

абстракція;

тварини;

міста;

природа і т. д.

Завдяки безмежності тим, такі шпалери відносяться до найбільш різноманітним. Застосовуються в дизайні квартир переважно на певних ділянках, ними рідко обклеюють всі вільні стіни.

Дозволяють візуально розширити простір, задати приміщенню певну атмосферу. Широко використовуються для зонування, акцентування. Можуть використовуватися не тільки вдома, але і в офісах, закладах громадського харчування, медустановах і школах.

В якості основи і лицьового шару може використовуватися вініл, флізелін, рідше - папір. Можуть мати певну фактуру, наприклад, пісочну або на увазі штукатурки.

Рідкі шпалери: безвідходні і ремонтопридатні

У класичному розумінні це не шпалери, а декоративне фінішне покриття. Використовуються не тільки для стін, але і для стель. Характеристики шпалер дозволяють поєднувати їм якості відразу кілька оздоблювальних матеріалів;

фарби;

рулонних шпалер;

декоративної штукатурки.

Перевагою є простота нанесення, а також бесшовность. Вони абсолютно безпечні, в складі відсутні шкідливі речовини. Основою, в залежності від виробника і типу, є:

целюлоза;

бавовна;

шовк;

мінеральні добавки;

барвники;

природні полімери і т. д.

Матеріал негорючий. Найбільш стійкими до УФ-випромінювання є шовкові рідкі шпалери. Рідкі шпалери здатні багато років не змінювати колір і основні якості, але їх вартість найбільш висока. Більш доступною альтернативою виступають шовково-целюлозні. До інших достоїнств відносяться:

висока ремонтопридатність - досить розмочити пошкоджену ділянку, зняти частину покриття і нанести нове;

вирівнювання поверхонь - дозволяють приховати вади стіни, не вимагають серйозної підготовки перед нанесенням;

еластичність - оптимально підходять для новобудов, при усадці будинку не тріскаються;

гнучкий дизайн - зручно комбінувати різні кольори, можна створювати малюнки, розпис на стінах;

шумозаглушення - добре розсіюють звукові хвилі в приміщенні, усувають відлуння;

регулювання мікроклімату - віддають вологу при сухості в приміщенні і відбирають при надмірній вологості.

Такі якості роблять рідкі шпалери відмінним вибором для житлових приміщень.

Що вибрати?

Якщо необхідно тимчасове рішення або максимально бюджетний ремонт, наприклад, в орендованій квартирі, то можна зупинити вибір на паперових шпалерах.

Найбільш практичними варіантами, які прослужать від 5 до 15 років, стануть вінілові шпалери під фарбування.

Флізелінові та рідкі шпалери добре підходять в тих випадках, коли хочеться виконати роботу самостійно і з мінімальними зусиллями. Вони відмінно маскують дефекти поверхні і при цьому відрізняються доступною вартістю. Підходять алергікам, можуть використовуватися в дитячих кімнатах. Також рідкі шпалери доречні, якщо в квартирі є маленька дитина або домашні тварини. Їх легко ремонтувати.

Текстильні, велюрові і фотошпалери - це відмінний дизайнерський хід. Якщо їх грамотно застосувати, вийде підкреслити достоїнства приміщення і створити певну атмосферу.