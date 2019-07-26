Виды электрических зубных щеток и преимущества их использования

К выбору зубной щетки нужно подходить ответственно, поскольку от этого зависит качество чистоты полости рта. Профессиональный стоматологический уход необходим два раза в год. Во время процедуры снимается налет, являющийся причиной патологий зубов и десен. Улучшить уход в домашних условиях и минимизировать риск развития разных болезней полости рта можно с помощью электрощеток.

Их выпускают разные компании, к числу лидеров относятся Braun, Philips, Panasonic, Oral-B, Lebond, Remington. Они используют новейшие технологии и, по оценкам пользователей и экспертов, смогли добиться наилучших результатов в качестве очистки зубов.

Если сравнивать с обычными щетками, электрические аналоги имеют много преимуществ, главным из которых считается сокращение необходимого времени на гигиену зубов при увеличении качества и эффективности. Наиболее востребованы эти девайсы у детей, лиц с ограниченными физическими возможностями и людей, живущих в достаточно интенсивном ритме жизни.

Виды электрических зубных щеток

В зависимости от того, какое направление имеет движение щетки и с какой скоростью она работает, электрические девайсы можно разделить на следующие виды:

электромеханические;

звуковые;

ультразвуковые.

Наиболее деликатными считаются механические виды щеток, они приводят в движение всю головку. Это быстрые и бесшумные девайсы. Воздействие ультразвуковых щеток происходит в результате вибрации. Также использование этих моделей эффективно для борьбы с зубными камнями. При этом они не рекомендуются людям с коронками, повышенной чувствительностью десен, слабой эмалью.

Также электрощетки различаются по типу движения. Они могут быть вращающимися и пульсирующими.

Критерии выбора электрощетки

Вы можете выбрать электрические зубные щетки по доступным ценам. Перед приобретением можно ознакомиться с существующими моделями и их характеристиками. Одна из них — источник питания. Аккумуляторные девайсы, в сравнении с аналогами на батарейках, стоят дороже, но обеспечивают более продолжительную работу.

Нужно с вниманием отнестись к выбору жесткости щетки, перед приобретением этот параметр лучше согласовать со своим стоматологом. Для детей оптимально выбирать детские модели, поскольку при их производстве учитываются возрастные особенности.

Для семьи можно рассмотреть вариант со сменными насадками, что позволит значительно сэкономить бюджет. Также востребованы девайсы со вспомогательными функциями, например, с индикатором состояния аккумулятора, возможностью использования приложения.