Види електричних зубних щіток та переваги їх використання

До вибору зубної щітки потрібно підходити відповідально, оскільки від цього залежить якість чистоти порожнини рота. Професійний стоматологічний догляд необхідний два рази в рік. Під час процедури знімається наліт, який є причиною патологій зубів і ясен. Поліпшити догляд в домашніх умовах і мінімізувати ризик розвитку різних хвороб порожнини рота можна за допомогою електрощіток.

Їх випускають різні компанії, до числа лідерів відносяться Braun, Philips, Panasonic, Oral-B, Lebond, Remington. Вони використовують новітні технології і, за оцінками користувачів та експертів, змогли добитися найкращих результатів в якості очищення зубів.

Якщо порівнювати зі звичайними щітками, електричні аналоги мають багато переваг, головним з яких вважається скорочення необхідного часу на гігієну зубів при збільшенні якості і ефективності. Найбільш затребувані ці девайси у дітей, осіб з обмеженими фізичними можливостями та людей, що живуть в досить інтенсивному ритмі життя.

Види електричних зубних щіток

Залежно від того, який напрямок має рух щітки і з якою швидкістю вона працює, електричні девайси можна розділити на наступні види:

електромеханічні;

звукові;

ультразвукові.

Найбільш делікатними вважаються механічні види щіток, вони приводять у рух всю головку. Це швидкі і безшумні девайси. Вплив ультразвукових щіток відбувається в результаті вібрації. Також використання цих моделей ефективно для боротьби з зубними каменями. При цьому вони не рекомендуються людям з коронками, підвищеною чутливістю ясен, слабкою емаллю.

Також електрощітки розрізняються за типом руху. Вони можуть бути обертовими і пульсуючими.

Критерії вибору електрощітки

Ви можете вибрати електричні зубні щітки за доступними цінами. Перед придбанням можна ознайомитися з існуючими моделями і їх характеристиками. Одна з них - джерело живлення. Акумуляторні девайси, в порівнянні з аналогами на батарейках, коштують дорожче, але забезпечують більш тривалу роботу.

Потрібно з увагою поставитися до вибору жорсткості щітки, перед придбанням цей параметр краще узгодити зі своїм стоматологом. Для дітей оптимально вибирати дитячі моделі, оскільки при їх виробництві враховуються вікові особливості.

Для сім'ї можна розглянути варіант зі змінними насадками, що дозволить значно заощадити бюджет. Також затребувані девайси з допоміжними функціями, наприклад, з індикатором стану акумулятора, можливістю використання програми.