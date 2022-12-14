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Відволікаючий напрямок: Арестович розповів про підготовку РФ резервів для наступу

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Середа 14 грудня 2022 03:13
Відволікаючий напрямок: Арестович розповів про підготовку РФ резервів для наступу Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ збираються розпочати черговий великий наступ на Україну, для чого ретельно готують резерви. Тим часом активність у Білорусі може виступати відволікаючим напрямком, оскільки ЗСУ повинні тримати біля північного кордону достатню кількість сил.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі "Фейгін Live".

Чиновник звернув увагу, що наразі загарбники намагаються виснажити війська ЗСУ нескінченними штурмами своїх найманців, зібраних у в'язницях, і РФ планує "завдати нам удару або ударів, щоб перехопити стратегічну ініціативу".

"Резерви можуть бути накопичені в січні-лютому. Це справді боєздатні відновлені частини. Білорусь зараз - відволікаючий напрямок для нас. Іде активна інформаційна операція та пересування мінімальної кількості військ біля північних кордонів України", - сказав Арестович.

Так, ЗСУ не можуть перекинути на інші напрямки достатню кількість військ, оскільки змушені прикривати державний кордон із Білоруссю, утримуючи там певні сили.

При цьому Арестович зазначає, що мрії Кремля про повторний великий наступ можуть так і залишитися нереалізованими планами, хоча "це може бути досить неприємним для нас".

Також радник ОПУ додав, що військово-політичне керівництво знає про такі плани ворога і вживає заходів для їхнього зриву.

Нагадаємо, раніше про можливу спробу РФ поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому висловився глава МЗС Дмитро Кулеба.

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