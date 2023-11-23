Відвідування Венеції стане платним: скільки доведеться платити

Новий захід покликаний визначити нову систему управління туристичними потоками і обмежити щоденний туризм у Венеції в певні періоди відповідно до делікатності та унікальності міста.

Загалом протягом наступного року буде 29 днів, коли за відвідування міста стягуватимуть плату. Зокрема, з 25 квітня до 5 травня, а потім щосуботи і щонеділі у травні, червні та липні.

Плата стягуватиметься з тих, хто входить у Старе місто з 8:30 до 16:00. Платити за вхід у місто повинен буде кожен турист, старший за 14 років.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро заявив, що платний вхід у місто - це перший крок у процесі регулювання доступу відвідувачів.

"Це експеримент, спрямований на поліпшення умов життя міста, тих, хто в ньому живе і працює. Ми будемо проводити його з великим смиренням і розумінням того, що можуть виникнути проблеми", - заявив він.

Розмір внеску становитиме 5 євро на день і не зменшуватиметься. Також не буде встановлено поріг відвідуваності, у разі перевищення якого стягуватиметься додаткова плата за доступ.

Збір коштів здійснюватиметься безпосередньо муніципалітетом Венеції, насамперед через веб-додаток, доступний за адресою https://cda.ve.it, на якому можна отримати квиток (QR-код), який можна буде пред'явити в разі контролю.

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