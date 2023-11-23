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Посещение Венеции станет платным: сколько придется платить

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Венеции приняли решение ввести плату за посещение города для туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу муниципалитета Венеции.

Новая мера призвана определить новую систему управления туристическими потоками и ограничить ежедневный туризм в Венеции в определенные периоды в соответствии с деликатностью и уникальностью города.

В общей сложности в течение следующего года будет 29 дней, когда за посещение города будут взимать плату. В частности, с 25 апреля по 5 мая, а затем по субботам и воскресеньям в мае, июне и июле.

Плата будет взиматься с тех, кто входит в Старый город с 8:30 до 16:00. Платить за вход в город должен будет каждый турист старше 14 лет. 

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что платный вход в город - это первый шаг в процессе регулирования доступа посетителей. 

"Это эксперимент, направленный на улучшение условий жизни города, тех, кто в нем живет и работает. Мы будем проводить его с большим смирением и пониманием того, что могут возникнуть проблемы", - заявил он. 

Размер взноса составит 5 евро в день и не будет уменьшаться. Также не будет установлен порог посещаемости, при превышении которого будет взиматься дополнительная плата за доступ.

Сбор средств будет осуществляться непосредственно муниципалитетом Венеции, прежде всего через веб-приложение, доступное по адресу https://cda.ve.it, на котором можно получить билет (QR-код), предъявляемый в случае контроля.

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