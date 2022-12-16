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Відведення озброєнь від ЗАЕС. Макрон розповів, коли зателефонує Путіну

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Він зазначив, що щодо переговорів із Росією є головна тема - припинення ракетного обстрілу з енергетичної інфраструктури.

"Ми продовжуємо роботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ми практично досягли угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. У той момент, коли ця угода буде готова, на цей момент я зателефоную Путіну, щоб постаратися фіналізувати цю угоду", - Заявив Макрон.

Макрон також додав, що антиросійські санкції є ефективним способом впливу на Росію.

Нагадаємо, Макрон заявив у вівторок, 13 грудня, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції України. Наразі ведуться переговори про його умови.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна з МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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Еммануель МакронЗапорізька АЕС