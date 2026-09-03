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"Відважна дівчина": на Київстар ТБ стартував детективний серіал про поліцію

16:35 03.09.2026 Чт
2 хв
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Про що сюжет нової української детективної історії та хто зіграв головні ролі
aimg Анна Шиканова
На Київстар ТБ вийшов новий серіал "Відважна дівчина" (скриншот)

На платформі Київстар ТБ відбулася ексклюзивна онлайн-прем'єра Original-серіалу "Відважна дівчина". Це чотирисерійна детективна мелодрама вже доступна до перегляду та відкриває сезон нових Originals-прем'єр платформи.

Що відомо про цей серіал, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Київстар ТБ.

Що відомо про серіал "Відважна дівчина"

"Відважна дівчина" стала першою з трьох нових Originals-історій, які вийдуть на Київстар ТБ цієї осені. Серіал поєднує напружену детективну лінію з історією про вибір між професійним обов'язком і почуттями.

У центрі сюжету – 25-річна Євгенія Марчук (акторка Анастасія Нестеренко), оперативниця одного з центральних відділів київської поліції, яку вважають однією з найкращих у своєму підрозділі.

Вона прийшла в професію за покликанням: володіє кількома іноземними мовами, добре орієнтується в сучасних технологіях і не звикла відступати перед складними завданнями.

Усе змінюється, коли під час небезпечного завдання під прикриттям у житті Євгенії з'являється перше кохання. Тепер їй доведеться не лише виконати важливу операцію, а й упоратися з почуттями, до яких вона не була готова.

Головну роль Євгенії Марчук виконала Анастасія Нестеренко. Також у серіалі зіграли Олександр Соколов, Тетяна Злова, Ірина Рождєствєнська, Катерина Школа, Максим Рягін та інші українські актори.

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Як дивитися фільми на платформі

Де можна дивитися Київстар ТБ:

  • SMART TV
  • Смартфон
  • SMART TV приставка
  • Xbox
  • Планшет

Або відкрийте за посиланням вебверсію у браузері.

Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів – для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

Про Київстар ТБ

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація за цим посиланням.

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