"Відважна дівчина": на Київстар ТБ стартував детективний серіал про поліцію

Що відомо про серіал "Відважна дівчина"

"Відважна дівчина" стала першою з трьох нових Originals-історій, які вийдуть на Київстар ТБ цієї осені. Серіал поєднує напружену детективну лінію з історією про вибір між професійним обов'язком і почуттями.

У центрі сюжету – 25-річна Євгенія Марчук (акторка Анастасія Нестеренко), оперативниця одного з центральних відділів київської поліції, яку вважають однією з найкращих у своєму підрозділі.

Вона прийшла в професію за покликанням: володіє кількома іноземними мовами, добре орієнтується в сучасних технологіях і не звикла відступати перед складними завданнями.

Усе змінюється, коли під час небезпечного завдання під прикриттям у житті Євгенії з'являється перше кохання. Тепер їй доведеться не лише виконати важливу операцію, а й упоратися з почуттями, до яких вона не була готова.

Головну роль Євгенії Марчук виконала Анастасія Нестеренко. Також у серіалі зіграли Олександр Соколов, Тетяна Злова, Ірина Рождєствєнська, Катерина Школа, Максим Рягін та інші українські актори.

Як дивитися фільми на платформі

Де можна дивитися Київстар ТБ:

SMART TV

Смартфон

SMART TV приставка

Xbox

Планшет

Або відкрийте за посиланням вебверсію у браузері.

Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів – для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

Про Київстар ТБ

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація за цим посиланням.