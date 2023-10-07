Видурила майже 2 млн гривень. Поліцейські затримали "ворожку" в Сумській області

За даними правоохоронців, сумчанка видурила у жінки значну суму грошей за нібито надання "цілительських" послуг.

Наразі підозрюваній вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень.

Що сталось

У ході досудового розслідування та використовуючи можливості працівників кримінального аналізу поліцейські встановили, що 27-річна жінка, з метою незаконного збагачення, в одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої екстрасенсорні здібності. Для виклику довіри шахрайка розмістила фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність.

Через деякий час до псевдоцілительки звернулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя. Підозрювана розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити грошові кошти на певні атрибути для ритуалів. На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці грошові кошти на загальну суму 1,9 млн гривень.

Затримання "цілительки"

Затримали зловмисницю співробітники карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тисяч гривень.

У разі доведення вини підозрюваній загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали про іншу шахрайську схему в Києві. Її учасники пропонували пенсіонерам фейкові пільги.

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