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Выманила почти 2 млн гривен. Полицейские задержали "гадалку" в Сумской области

Фото: правоохранители разоблачили "гадалку" в Сумской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители задержали "гадалку" в Сумской области. Женщина выманила почти 2 миллиона гривен за якобы предоставление "целительских" услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, сумчанка выманила у женщины значительную сумму денег за якобы предоставление "целительских" услуг.

Сейчас подозреваемой уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.

Что произошло

В ходе досудебного расследования и используя возможности работников уголовного анализа полицейские установили, что 27-летняя женщина, с целью незаконного обогащения, в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница разместила фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья. Подозреваемая понимая, что потерпевшая ей доверяет, начала просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов. На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен.

Задержание "целительницы"

Задержали злоумышленницу сотрудники уголовного розыска и следователи при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Раньше мы рассказывали о другой мошеннической схеме в Киеве. Ее участники предлагали пенсионерам фейковые льготы.

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Сумская область