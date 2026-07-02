"Відсутність зв’язку тисне на психіку": кияни вимагають забезпечити укриття інтернетом

У Києві жителі закликали владу забезпечити повноцінний доступ до інтернету в захисних спорудах. Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію .

Головне: Суть ініціативи: Петиція №14349 вимагає від місцевої влади забезпечити стабільний інтернет у сховищах, оскільки мобільний зв'язок під землею часто відсутній, а наявні роутери не справляються з навантаженням.

Петиція №14349 вимагає від місцевої влади забезпечити стабільний інтернет у сховищах, оскільки мобільний зв'язок під землею часто відсутній, а наявні роутери не справляються з навантаженням. Чому це важливо: Автор наголошує, що ізоляція та неможливість отримувати інформацію під час вибухів створюють критичне навантаження на психіку громадян.

Автор наголошує, що ізоляція та неможливість отримувати інформацію під час вибухів створюють критичне навантаження на психіку громадян. Що потрібно для розгляду: Для того, щоб влада офіційно розглянула звернення, необхідно зібрати 25 000 підписів до кінця серпня 2026 року.

Для того, щоб влада офіційно розглянула звернення, необхідно зібрати 25 000 підписів до кінця серпня 2026 року. Як діяти вже зараз: Якщо укриття не облаштоване належним чином, громадяни можуть подати скаргу через "Дію", гарячі лінії міських служб або шляхом звернення до районної адміністрації.

Чому інтернет - це критична потреба

За словами автора петиції, Олександра Грінченка, мобільний інтернет у сховищах часто недоступний або працює вкрай нестабільно. Наявні ж у деяких приміщеннях роутери не здатні забезпечити якісним сигналом велику кількість людей, а відсутність безперебійного живлення робить їх марними під час знеструмлень.

"Відсутність зв'язку та інформації, сидячи під землею під звуки вибухів, сильно тисне на психіку", - йдеться у тексті петиції.

Що пропонує автор

Ініціатор петиції №14349 закликає місцеву владу взяти питання забезпечення зв'язку під свій контроль. На його думку, витрати на технічне оснащення укриттів сучасними системами зв'язку є порівняно невеликими порівняно з важливістю інформаційної безпеки та спокою громадян.

Станом на 2 липня, петиція перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб звернення розглянула влада, необхідно зібрати 25 000 голосів протягом наступних 59 днів.

Як подати скаргу, якщо укриття не відповідає нормам

Якщо ви перебуваєте в укритті, яке не відповідає нормам безпеки або має технічні проблеми, ви можете повідомити про це владу.

Фото: куди скаржитися на порушення в укриттях (інфографіка РБК-Україна)

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