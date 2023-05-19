Відсутність руху щодо членства України в НАТО для нас є неприйнятним, - Кулеба

Від саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує "чіткого кроку у напрямку членства". Відсутність жодного руху щодо вступу нашої країни в Альянс є неприйнятним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС Португалії Жоао Кравіньо, повідомляє РБК-Україна.