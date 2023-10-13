Відсутність прайс-кепів сприятиме об’єднанню українського та європейського енергоринку, - ПЕР

В ньому зазначається, що Україна працює над впровадженням принципів Четвертого енергопакету ЄС "Чиста енергія для всіх європейців" складовими якого є низка європейських директив та регламентів, зокрема, Директива про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії (ЄС) 2019/944 та Регламент про внутрішній ринок електроенергії (ЄС) 2019/943.

"Зауважимо, що серед вимог Регламенту 2019/943 є відсутність цінових обмежень на оптовому ринку електроенергії. Така норма є важливою для об’єднання українського ринку електроенергії із загальноєвропейським", - наголосили в ПЕР.

Водночас в громадській організації додали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує залишити цінові обмеження на чинному рівні до 4 квітня 2024 року попри наявність передумов для їх перегляду.

"Перша енергетична рада" сподівається на виважене рішення регулятора та закликає Комісію враховувати зобов’язання України перед міжнародними партнерами та вимоги європейського законодавства, зокрема, Четвертого Енергопакету ЄС", - закликали в ПЕР.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики.