Економіка Авто Tech

Відсутність окремого міністерства для промисловості - велика помилка, - експерт

Фото: президент УСПП Анатолій Кінах (facebook.com/ulie4you)
Автор: Олександр Мороз

Ліквідація Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості створює серйозний управлінський вакуум у сфері формування державної промислової політики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента УСПП Анатолія Кінаха.

"Це міністерство, попри критику, все ж було платформою для комунікації, планування і реалізації державної промислової політики, яка охоплює такі стратегічні галузі як гірничо-металургійний комплекс, хімія, оборонка. Його ліквідація значно ускладнить як моніторинг ситуації, так і переговорні процеси на рівні уряду", - підкреслив Кінах.

Він додав, що індустріально-інноваційний розвиток є однією зі стратегічних цілей країни, а в умовах війни та економічної нестабільності "подібні кроки неприпустимі". Для таких галузей обовязково має функціонувати окреме міністерство.

Ліквідація Мінстратегпрому: що відомо

У липні 2025 Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром). Його функції, майно та повноваження передано Міністерству оборони, яке очолив Денис Шмигаль.

Як пояснили в уряді, це рішення було спрямоване на створення єдиного простору оборонного управління, посилення координації та інтеграцію інституційних функцій, таких як залучення інвестицій у оборонну індустрію, співпраця з партнерами і спільне виробництво зброї.

Колишній керівник Мінстратегпрому Герман Сметанін вдруге став гендиректором Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Раніше він вже був на цій посаді.

