Відсутність муніципальної статистики призводить до непрозорості в роботі місцевого самоврядування, - Шуляк

За її словами, як на місцевому, так і на центральному рівні, питання якісної статистики та верифікованих даних залишається критичним. Програма "єВідновлення" - один із небагатьох прикладів якісної верифікації даних, де вдалося вдало поєднати цифрові рішення із роботою місцевих комісій у співпраці з громадським сектором. Але цей приклад швидше виняток із правила.

"Як свідчать дані, підготовлені USAID, сьогодні у 64,5% громад немає якісної статистики. В порівнянні з даними, які ми маємо з областей і районів, розрив колосальний. Так, на рівні 24 областей ми маємо 1109 показників, на рівні 136 районів - 94 показники, а от на рівні 1469 громад - усього 23 показники. Це призводить до того, що кожна громада формує свої набори даних з різних джерел, що суттєво ускладнює їх використання", - зазначила Шуляк.

За її словами, також вкрай негативним є нестача офіційної статистики та розбіжність даних із різних джерел, а також відсутність уніфікованих форм обліку і обмеження доступу до адміністративних даних через конфіденційність. Крім цього, надзвичайно критичною є відсутність єдиної інформаційної системи місцевої статистики.

Вона додала, що відсутність місцевої статистики сприяє неефективним управлінські рішення, нераціональному використанню ресурсів, непрозорості діяльності місцевої влади, низькій інвестиційній привабливості громад, труднощам у плануванні розвитку територій.

Натомість, поява системи місцевої статистики буде сприяти адміністративно-територіальна реформі, забезпеченню сталого розвитку в умовах невизначеності, ефективному розподілу ресурсів для більш якісного відновлення України та інтеграції системи статистики ЄС.

Шуляк також повідомила, що днями в Україні презентували Концепцію екосистеми місцевої статистики, яка спрямована на подолання цієї диспропорції та адаптацію статистичної системи до нових адміністративно-територіальних реалій.

"Ключові елементи екосистеми - законодавча база, система управління якістю даних, єдина методологія, стандартизовані процеси збору та обробки даних та інтегрована інформаційна система", - розповіла парламентарка.

Вона наголосила, що інноваційними особливостями місцевої статистики став акцент на використанні адміністративних даних та публічних реєстрів, створення Центру місцевої статистики як незалежного органу, використання геопросторових даних та ГІС-технологій, впровадження стандартів ISO 371XX для оцінки сталого розвитку громад, а також інтеграція з європейською статистичною системою.

Шуляк нагадала, що в Україні слід створити нову законодавчу рамку щодо муніципальної статистики - без якісних статистичних даних, зібраних і опрацьованих згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики, не вдасться реалізувати жодну стратегію розвитку громади і програму комплексного відновлення, а також буде неможливим сталий розвиток українських громад та євроінтеграційні кроки.