Отсутствие муниципальной статистики приводит к непрозрачности в работе местного самоуправления, - Шуляк

По ее словам, как на местном, так и на центральном уровне вопрос качественной статистики и верифицированных данных остается критическим. Программа "єВідновлення" - один из немногих примеров качественной верификации данных, где удалось удачно соединить цифровые решения с работой местных комиссий в сотрудничестве с общественным сектором. Но этот пример скорее исключение из правила.

"ККак свидетельствуют данные, подготовленные USAID, сегодня у 64,5% общин нет качественной статистики. По сравнению с данными, которые у нас есть из областей и районов, разрыв колоссальный. Так, на уровне 24 областей мы имеем 1109 показателей, на уровне 136 районов – 94 показателя, а вот на уровне 1469 общин – всего 23 показателя. Это приводит к тому, что каждое общество формирует свои наборы данных из разных источников, что существенно усложняет их использование", - отметила Шуляк.

По ее словам, также крайне отрицательным является недостаток официальной статистики и расхождение данных из разных источников, а также отсутствие унифицированных форм учета и ограничение доступа к административным данным из-за конфиденциальности. Кроме этого, чрезвычайно критично отсутствие единой информационной системы местной статистики.

Она добавила, что отсутствие местной статистики способствует неэффективным управленческим решениям, нерациональному использованию ресурсов, непрозрачности деятельности местных властей, низкой инвестиционной привлекательности общин, трудностям в планировании развития территорий.

Появление системы местной статистики будет способствовать административно-территориальной реформе, обеспечению устойчивого развития в условиях неопределенности, эффективному распределению ресурсов для более качественного восстановления Украины и интеграции системы статистики ЕС.

Шуляк также сообщила, что на днях в Украине презентовали Концепцию экосистемы местной статистики, направленную на преодоление этой диспропорции и адаптацию статистической системы к новым административно-территориальным реалиям.

"Ключевые элементы экосистемы – законодательная база, система управления качеством данных, единая методология, стандартизированные процессы сбора и обработки данных и интегрированная информационная система", – рассказала парламентарий.

Она отметила, что инновационными особенностями местной статистики стал акцент на использовании административных данных и публичных реестров, создании Центра местной статистики как независимого органа, использовании геопространственных данных и ГИС-технологий, внедрении стандартов ISO 371XX для оценки устойчивого развития общин, а также интеграции с европейской статистической системой.

Шуляк напомнила, что в Украине следует создать новую законодательную рамку по муниципальной статистике - без качественных статистических данных, собранных и проработанных в соответствии с общепринятыми принципами мировой и европейской статистической практики, не удастся реализовать ни одну стратегию развития общества и программу комплексного восстановления, а также невозможно развитие украинских общин и евроинтеграционные шаги.