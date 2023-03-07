UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відсутність дефіциту електроенергії призвела до пожвавлення економічної активності, - НБУ

Фото: Україна вже майже місяць живе зі світлом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відсутність дефіциту електроенергії в Україні призвела до пожвавлення економічної активності вже в лютому. Завантаження підприємств зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2023 року).

Як зазначається в огляді, з початку лютого дефіцит електроенергії почав знижуватися та практично зник у другій половині місяця. Це відбулося завдяки імпорту, потеплінню та ремонтам, зростанню виробництва ГЕС через повінь, а відновлюваної генерації - завдяки збільшенню світлового дня та ясній погоді. У результаті наприкінці лютого імпорту е/е майже не було.

"Це допомогло збільшити завантаження металургійних та трубних підприємств і разом з поліпшенням зовнішньої цінової кон’юнктури сприяло відновленню роботи ГЗК", - йдеться в огляді НБУ.

Крім того, хімічні підприємства нарощували виробництво мінеральних добрив перед весняною посівною. Низка великих харчових заводів відновила роботу. Послабився вплив енергокризи на молоко- та м’ясопереробку, хоча в лютому в галузі спостерігалося сезонне послаблення активності; хлібні заводи встановлювали генератори, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у січні НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий, і песимістичний сценарій передбачали дефіцит електроенергії ще тривалий час.

Водночас у лютому в Україні припинили вимикати світло. Енергосистема працює з надлишком вже майже місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українивідключеня світла