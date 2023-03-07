RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отсутствие дефицита электроэнергии привело к оживлению экономической активности, - НБУ

Фото: Украина уже почти месяц живет со светом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отсутствие дефицита электроэнергии в Украине привело к оживлению экономической активности уже в феврале. Загрузка предприятий растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (март 2023 года).

Как отмечается в обзоре, с начала февраля дефицит электроэнергии начал снижаться и практически исчез во второй половине месяца. Это произошло благодаря импорту, потеплению и ремонтам, росту производства ГЭС из-за паводка, а возобновляемой генерации - благодаря увеличению светового дня и ясной погоде. В результате, в конце февраля импорта э/э почти не было.

"Это помогло увеличить загрузку металлургических и трубных предприятий и вместе с улучшением внешней ценовой конъюнктуры способствовало возобновлению работы ГМК", - говорится в обзоре НБУ.

Кроме того, химические предприятия наращивали производство минеральных удобрений перед весенней посевной. Ряд крупных пищевых заводов возобновили работу. Ослабло влияние энергокризиса на молоко- и мясопереработку, хотя в феврале в отрасли наблюдалось сезонное ослабление активности; хлебные заводы устанавливали генераторы, отметили в НБУ.

Напомним, в январе НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый, и пессимистический сценарий предполагали дефицит электроэнергии еще долгое время.

В феврале в Украине перестали отключать свет. Энергосистема работает с избытком уже почти месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украинывідключеня світла