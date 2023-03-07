Отсутствие дефицита электроэнергии привело к оживлению экономической активности, - НБУ

Как отмечается в обзоре, с начала февраля дефицит электроэнергии начал снижаться и практически исчез во второй половине месяца. Это произошло благодаря импорту, потеплению и ремонтам, росту производства ГЭС из-за паводка, а возобновляемой генерации - благодаря увеличению светового дня и ясной погоде. В результате, в конце февраля импорта э/э почти не было.

"Это помогло увеличить загрузку металлургических и трубных предприятий и вместе с улучшением внешней ценовой конъюнктуры способствовало возобновлению работы ГМК", - говорится в обзоре НБУ.

Кроме того, химические предприятия наращивали производство минеральных удобрений перед весенней посевной. Ряд крупных пищевых заводов возобновили работу. Ослабло влияние энергокризиса на молоко- и мясопереработку, хотя в феврале в отрасли наблюдалось сезонное ослабление активности; хлебные заводы устанавливали генераторы, отметили в НБУ.