Відстрочка від мобілізації для педагогів: які документи обов’язково треба надати у ТЦК

Викладачі та вчителі, науково-педагогічні працівники, що працюють на ставку не менше 0,75, мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується працівників вищих і фахових передвищих навчальних закладів, наукових установ та загальноосвітніх шкіл, за умови, що вони зайняті за основним місцем роботи. Однак викладачі університетів, які не мають наукового ступеня, такого права не мають.

Подача документів на відстрочку

Адвокат Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна зазначає, що оформлення відстрочки від мобілізації для шкільного вчителя передбачає виконання кількох послідовних кроків.

Насамперед необхідно звернутися до адміністрації навчального закладу. Там ви маєте отримати від директора школи довідку, яка підтверджує, що ви працюєте в цьому закладі на постійній основі та на повну ставку (або не менше 0,75 ставки).

Також ви маєте отримати характеристику педагогічної діяльності. Попросіть адміністрацію скласти характеристику, в якій буде зазначена ваша кваліфікація, стаж роботи та внесок у навчальний процес

Після отримання документів із вашого місця роботи, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із таким переліком документів:

Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код

Військовий квиток

Довідка з місця роботи, де зазначено, що ви працюєте вчителем на повну ставку (або не менше 0,75 ставки)

Характеристика педагогічної діяльності

Диплом про освіту

Заява на ім'я керівника ТЦК та СП із проханням надати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією

Також вам можуть призначити проходження медичної комісії для підтвердження стану здоров’я.

Розгляд заяви

Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядають у ТЦК та СП протягом семи днів з моменту їх подання. Якщо комісія запитує додаткову інформацію у державних органів, термін розгляду може бути продовжено. У такому разі рішення буде прийнято не пізніше наступного дня після отримання необхідної відповіді.

Після розгляду документів та, за необхідності, медичної комісії, ТЦК та СП приймає рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Отримання відстрочки

Коли комісія прийме рішення про надання відстрочки педагогічному працівнику, то він зможе отримати відповідний документ, який підтверджує це право.

Після цього необхідно кожного року або за вимогою ТЦК та СП необхідно підтверджувати право на відстрочку, надаючи актуальні документи.

Дмитро Франчук рекомендує зберігати копії усіх документів – це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

Також важливо слідкувати за термінами подачі документів та не пропускати їх.