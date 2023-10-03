Відстрочка від мобілізації. Які документи треба зібрати чоловіку, який виховує дитину сам

Чоловіки в Україні мать право на відстрочку від мобілізації, якщо вони самостійно виховують дитину до 18 років. Водночас підтвердити такий статус у ТЦК непросто.
Які документи треба надати чоловікам на підтвердження самостійного виховання дитини, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.
Відповідно до ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, зазначає юрист.
"Разом з цим, ТЦК зараз відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації таким чоловікам, оскільки на законодавчому рівні не передбачено документа, який би підтверджував дану обставину", – звертає увагу Катерина Аніщенко.
Вона додає: чинним законодавством зміст поняття "особа, яка самостійно виховує дитину" не розкривається.
"Одразу слід зауважити, що воно не вичерпується статусом "одинокого батька" чи "одинокої матері", який також чітко не визначений на законодавчому рівні", – зауважує вона.
Касаційний суд вказав, що правовий статус поняття "одинокого батька" не врегульований законодавством, тому вбачається можливим застосовування аналогії поняття "одинокої матері", тлумачення якого зазначено у Постанові Пленуму ВСУ.
"Тобто, для набуття статусу "одинока матір", "одинокий батько", необхідні два факти: не перебування у шлюбі, а також виховання та утримання дитини самими матір`ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини", – уточнює юрист.
Розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов'язок батька щодо утримання та виховання дитини, не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність статусу "одинокий батько", звертає увагу Катерина Аніщенко.
Водночас доказами можуть бути:
Крім того, органи опіки та піклування можуть надавати різноманітні висновки: наприклад, висновок про визначення місця проживання дитини з одним із батьків.
Також доказами можуть слугувати:
"Крім того, чоловік може звернутись до суду із заявою про встановлення факту виховання дитини батьком. Однак, переліченні вище документи все ж таки прийдеться отримати, адже вони будуть доказом для даної справи", – пояснює адвокат.
Це означає, що треба довести, що не можна позбавити дитину єдиного реального піклувальника.
Раніше ми писали, що розлучення не буде доказом для відстрочки для чоловіків, які самостійно виховують дитину. Хоча існує практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання відстрочки чоловіку.
Також ми розповідали, що грозить за відмову брати повістку. Це може бути штраф або кримінальна відповідальність.
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