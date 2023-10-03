Відстрочка від мобілізації. Які документи треба зібрати чоловіку, який виховує дитину сам

Відповідно до ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, зазначає юрист.

"Разом з цим, ТЦК зараз відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації таким чоловікам, оскільки на законодавчому рівні не передбачено документа, який би підтверджував дану обставину", – звертає увагу Катерина Аніщенко.

Вона додає: чинним законодавством зміст поняття "особа, яка самостійно виховує дитину" не розкривається.

"Одразу слід зауважити, що воно не вичерпується статусом "одинокого батька" чи "одинокої матері", який також чітко не визначений на законодавчому рівні", – зауважує вона.

Касаційний суд вказав, що правовий статус поняття "одинокого батька" не врегульований законодавством, тому вбачається можливим застосовування аналогії поняття "одинокої матері", тлумачення якого зазначено у Постанові Пленуму ВСУ.

"Тобто, для набуття статусу "одинока матір", "одинокий батько", необхідні два факти: не перебування у шлюбі, а також виховання та утримання дитини самими матір`ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини", – уточнює юрист.

Розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов'язок батька щодо утримання та виховання дитини, не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність статусу "одинокий батько", звертає увагу Катерина Аніщенко.

Водночас доказами можуть бути:

акт обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання особи;

довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків чи опікуна (можна отримати через портал Дія)

Крім того, органи опіки та піклування можуть надавати різноманітні висновки: наприклад, висновок про визначення місця проживання дитини з одним із батьків.

Також доказами можуть слугувати:

показання сусідів, учителів дитини;

інформація міграційної служби про перетин кордону іншим із батьків;

докази перебування іншого з батьків на окупованій території;

ухвала суду або довідка органів Національної поліції про розшук одного з батьків та відсутність відомостей про його місцезнаходження;

довідка з дитячого садка чи зі школи про те, що лише один з батьків фактично опікується дитиною;

або наказ служби у справах дітей, що опіку над неповнолітньою дитино здійснює саме один з батьків.

"Крім того, чоловік може звернутись до суду із заявою про встановлення факту виховання дитини батьком. Однак, переліченні вище документи все ж таки прийдеться отримати, адже вони будуть доказом для даної справи", – пояснює адвокат.

Це означає, що треба довести, що не можна позбавити дитину єдиного реального піклувальника.