Отсрочка от мобилизации. Какие документы нужно собрать мужчине, который воспитывает ребенка сам

Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет, отмечает юрист.

"Вместе с этим, ТЦК сейчас отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации таким мужчинам, поскольку на законодательном уровне не предусмотрен документ, подтверждающий данное обстоятельство", –обращает внимание Екатерина Анищенко.

Она добавляет: действующим законодательством содержание понятия "лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка" не раскрывается.

"Сразу следует заметить, что оно не исчерпывается статусом "одинокого отца" или "одинокой матери", который также четко не определен на законодательном уровне", – отмечает она.

Кассационный суд указал, что правовой статус понятия "одинокого родителя" не урегулирован законодательством, поэтому представляется возможным применение аналогии понятия "одинокой матери", толкование которого указано в Постановлении Пленума ВСУ.

"То есть, для обретения статуса "одинокая мать", "одинокий отец", необходимы два факта: не пребывание в браке, а также воспитание и содержание ребенка самими матерью или отцом соответственно, то есть без участия другого из супругов в жизни ребенка", – уточняет юрист.

Расторжение брака и установление места жительства ребенка с истцом, что предусматривает обязанность родителя относительно содержания и воспитания ребенка, не доказывают факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, соответственно, не подтверждает наличие статуса "одинокий отец", обращает внимание Екатерина Анищенко.

В то же время доказательствами могут быть:

акт обследования материально-бытовых условий фактического места жительства;

справка о том, что ребенок находится на содержании родителя или опекуна (можно получить через портал Действие)

Кроме того, органы опеки и попечительства могут давать различные заключения: например, заключение об определении места проживания ребенка с одним из родителей.

Также доказательствами могут служить:

показания соседей, учителей ребенка;

информация миграционной службы о пересечении границы другим родителем;

доказательства нахождения другого родителя на оккупированной территории;

решение суда или справка органов Национальной полиции о розыске одного из родителей и отсутствии сведений о его местонахождении;

справка из детского сада или школы о том, что только один из родителей фактически занимается ребенком;

или приказ службы по делам детей, что опеку над несовершеннолетним ребенком осуществляет именно один из родителей.

"Кроме того, мужчина может обратиться в суд с заявлением об установлении факта воспитания ребенка отцом. Однако вышеперечисленные документы все же придется получить, ведь они будут доказательством для данного дела", – объясняет адвокат.

Это означает, что нужно доказать, что нельзя лишить ребенка единственного реального попечителя.