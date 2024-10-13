Відстрочка для педагогів: хто має право і що робити, якщо є "бронь", але вручили повістку

Зокрема, серед освітян призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої та фахової передвищої освіти і мають науковий ступінь;

працівники, які викладають у закладах фахової передвищої, професійно-технічної та середньої освіти.

Втім, вони мають право на відстрочку лише в тому випадку, якщо обидві категорії працюють на 0,75 ставки. Тобто, якщо вчитель працює на пів ставки, то його можуть мобілізувати.

У комплексному "мобілізаційному" законі, який Верховна Рада ухвалила цього року пояснюється, що робота у закладі освіти повинна бути основною, а не за сумісництвом. Зайнятість повинна складати не менше 0,75 ставки.

Варто зазначити, що технічний педагогічний персонал, зокрема лаборанти, методисти та бібліотекарі, або інші спеціалісти, які працюють в закладах освіти, не можуть отримати відстрочку. Вона надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам.

Порядок оформлення відстрочки визначається Кабміном. Перевірка підстав щодо її надання та оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Якщо педагогу, який має відстрочку, вручили повістку: що робити

У разі отримання повістки науковий, науково-педагогічний чи педагогічний працівник, який має законну підставу для звільнення від призову, має прибути до визначеного ТЦК та надати такі документи:

заяву про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі. оригінали чи посвідчені нотаріально копії письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки, а саме: