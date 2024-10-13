Отсрочка для педагогов: кто имеет право и что делать, если есть "бронь", но вручили повестку

В Украине педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает, что она предоставляется всем и педагогов не могут призывать.
О том, кто из педагогов имеет право на отсрочку и что делать, если такому лицу вручили повестку, несмотря на "бронь" - в материале РБК-Украина ниже.
В частности, среди педагогов призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:
Впрочем, они имеют право на отсрочку только в том случае, если обе категории работают на 0,75 ставки. То есть, если учитель работает на полставки, то его могут мобилизовать.
В комплексном "мобилизационном" законе, который Верховная Рада приняла в этом году, объясняется, что работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству. Занятость должна составлять не менее 0,75 ставки.
Следует отметить, что технический педагогический персонал, в частности лаборанты, методисты и библиотекари или другие специалисты, работающие в учебных заведениях, не могут получить отсрочку. Она предоставляется только научным и научно-педагогическим работникам.
Порядок оформления отсрочки определяется Кабмином. Проверка оснований ее предоставления и оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
В случае получения повестки научный, научно-педагогический или педагогический работник, имеющий законное основание для освобождения от призыва, должен прибыть в определенный ТЦК и предоставить следующие документы:
Отметим, что право на отсрочку, кроме педагогов, имеют еще ряд мужчин-граждан Украины в связи с профессиональной деятельностью. К тому же ее можно получить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или в связи с учебой и т.д.
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября текущего года.
Также с октября изменились некоторые правила мобилизации. Об этом РБК-Украина расписывало в отдельном материале.
При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Донецкого ОТЦК и СП.
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