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Отсрочка для педагогов: кто имеет право и что делать, если есть "бронь", но вручили повестку

Фото: педагоги, работающие на 0,75 ставки, имеют право на отсрочку от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает, что она предоставляется всем и педагогов не могут призывать.

О том, кто из педагогов имеет право на отсрочку и что делать, если такому лицу вручили повестку, несмотря на "бронь" - в материале РБК-Украина ниже.

В частности, среди педагогов призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

  • научно-педагогические и научные работники, преподающие в учреждениях высшего и профессионального высшего образования и имеющие научную степень;
  • работники, которые преподают в учреждениях профессионального высшего, профессионально-технического и среднего образования.

Впрочем, они имеют право на отсрочку только в том случае, если обе категории работают на 0,75 ставки. То есть, если учитель работает на полставки, то его могут мобилизовать.

В комплексном "мобилизационном" законе, который Верховная Рада приняла в этом году, объясняется, что работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству. Занятость должна составлять не менее 0,75 ставки.

Следует отметить, что технический педагогический персонал, в частности лаборанты, методисты и библиотекари или другие специалисты, работающие в учебных заведениях, не могут получить отсрочку. Она предоставляется только научным и научно-педагогическим работникам.

Порядок оформления отсрочки определяется Кабмином. Проверка оснований ее предоставления и оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Если педагогу, имеющему отсрочку, вручили повестку: что делать

В случае получения повестки научный, научно-педагогический или педагогический работник, имеющий законное основание для освобождения от призыва, должен прибыть в определенный ТЦК и предоставить следующие документы:

  1. заявление о предоставлении отсрочки на имя главы ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе.
  2. оригиналы или удостоверенные нотариально копии письменных доказательств, подтверждающие основания предоставления отсрочки, а именно:
  • оригинал справки с подписью руководителя учебного заведения, содержащую информацию о том, что он работает в данном заведении по основному месту работы, с указанием наименования занимаемой им должности (должностей) и его педнагрузки на занимаемой должности не в часах, а в процентах ставки (например : не "с педнагрузкой 12 часов", а "на 0,75 ставки");
  • удостоверенная нотариально копия документа об образовании и специальности;
  • заверенная нотариально копия документа о получении ученого звания и/или научной степени (для научных и научно педагогических работников).

Отметим, что право на отсрочку, кроме педагогов, имеют еще ряд мужчин-граждан Украины в связи с профессиональной деятельностью. К тому же ее можно получить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или в связи с учебой и т.д.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября текущего года.

Также с октября изменились некоторые правила мобилизации. Об этом РБК-Украина расписывало в отдельном материале.

При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Донецкого ОТЦК и СП.

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