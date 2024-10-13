Отсрочка для педагогов: кто имеет право и что делать, если есть "бронь", но вручили повестку

В частности, среди педагогов призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

научно-педагогические и научные работники, преподающие в учреждениях высшего и профессионального высшего образования и имеющие научную степень;

работники, которые преподают в учреждениях профессионального высшего, профессионально-технического и среднего образования.

Впрочем, они имеют право на отсрочку только в том случае, если обе категории работают на 0,75 ставки. То есть, если учитель работает на полставки, то его могут мобилизовать.

В комплексном "мобилизационном" законе, который Верховная Рада приняла в этом году, объясняется, что работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству. Занятость должна составлять не менее 0,75 ставки.

Следует отметить, что технический педагогический персонал, в частности лаборанты, методисты и библиотекари или другие специалисты, работающие в учебных заведениях, не могут получить отсрочку. Она предоставляется только научным и научно-педагогическим работникам.

Порядок оформления отсрочки определяется Кабмином. Проверка оснований ее предоставления и оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Если педагогу, имеющему отсрочку, вручили повестку: что делать

В случае получения повестки научный, научно-педагогический или педагогический работник, имеющий законное основание для освобождения от призыва, должен прибыть в определенный ТЦК и предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении отсрочки на имя главы ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе. оригиналы или удостоверенные нотариально копии письменных доказательств, подтверждающие основания предоставления отсрочки, а именно: