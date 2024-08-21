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Відстрочка, облік у ТЦК та рекрутинг: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"

Фото: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Резерв+" незабаром з'являться нові функції. Зокрема, розробники працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо військовозобов'язаний змінив місце реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олега Берестового в ефірі телемарафону.

"Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися", - розповів Берестовий.

За його словами, в Міноборони також працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подати заявку на відстрочку. Остання функція буде корисна для багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, громадян з певною групою інвалідності.

"Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами та паперовою роботою", - пояснив Берестовий.

Ще одна з нових функцій, яка має невдовзі з’явитися - цифровий рекрутинг.

"Дамо можливість обирати бажані посади в ЗСУ, вони всі будуть агреговані. Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити", - додав представник Міноборони.

"Резерв+"

Нагадаємо, в Україні у травні запустили електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через нього українці можуть оновити свої облікові дані, а також згенерувати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

Більш детально про застосунок - у матеріалі РБК-Україна.

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