Відстрочка, облік у ТЦК та рекрутинг: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"

"Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися", - розповів Берестовий.

За його словами, в Міноборони також працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подати заявку на відстрочку. Остання функція буде корисна для багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, громадян з певною групою інвалідності.

"Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами та паперовою роботою", - пояснив Берестовий.

Ще одна з нових функцій, яка має невдовзі з’явитися - цифровий рекрутинг.

"Дамо можливість обирати бажані посади в ЗСУ, вони всі будуть агреговані. Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити", - додав представник Міноборони.