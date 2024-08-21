Отсрочка, учет в ТЦК и рекрутинг: в Минобороны анонсировали новые функции в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" вскоре появятся новые функции. В частности, разработчики работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если военнообязанный сменил место регистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового в эфире телемарафона.
"Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились ", - рассказал Берестовый.
По его словам, в Минобороны также работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку. Последняя функция будет полезна многодетным родителям, студентам очной формы обучения, получающим первое высшее образование, гражданам с определенной группой инвалидности.
"Это делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой", - пояснил Берестовый.
Еще одна из новых функций, которая должна появиться вскоре - цифровой рекрутинг.
"Дадим возможность выбирать желаемые должности в ВСУ, они все будут агрегированы. Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить", - добавил представитель Минобороны.
Напомним, в Украине в мае запустили электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".
Через него украинцы могут обновить свои учетные данные, а также сгенерировать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.
Более подробно о приложении - в материале РБК-Украина.
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