RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отсрочка, учет в ТЦК и рекрутинг: в Минобороны анонсировали новые функции в "Резерв+"

Фото: в Минобороны анонсировали новые функции у "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Резерв+" вскоре появятся новые функции. В частности, разработчики работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если военнообязанный сменил место регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового в эфире телемарафона.

"Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились ", - рассказал Берестовый.

По его словам, в Минобороны также работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку. Последняя функция будет полезна многодетным родителям, студентам очной формы обучения, получающим первое высшее образование, гражданам с определенной группой инвалидности.

"Это делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой", - пояснил Берестовый.

Еще одна из новых функций, которая должна появиться вскоре - цифровой рекрутинг.

"Дадим возможность выбирать желаемые должности в ВСУ, они все будут агрегированы. Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить", - добавил представитель Минобороны.

"Резерв+"

Напомним, в Украине в мае запустили электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через него украинцы могут обновить свои учетные данные, а также сгенерировать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

Более подробно о приложении - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныМобилизация в Украине