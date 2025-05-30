Відстежував вильоти авіації на аеродромах України. Затримано агента РФ

Так, кіберфахівці Служби безпеки запобігли серії повітряних атак РФ по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

"За результатами спецоперації на Хмельниччині СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про російського агента

Зловмисником виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський "коментатор" на Telegram-каналах.

"Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах", - зазначили в СБУ.



СБУ затримала агента РФ, який відстежував вильоти авіації на аеродромах України (t.me/SBUkr)

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили агента і покроково задокументували його розвідактивність. Після проведення спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника затримали за місцем проживання.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.