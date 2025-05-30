RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины. Задержан агент РФ

Фото: СБУ задержала агента РФ, который отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители задержали агента ФСБ РФ, который наводил российские ракеты на аэродромы. В частности, он отслеживал вылеты авиации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, киберспециалисты Службы безопасности предотвратили серию воздушных атак РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны.

"По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о российском агенте

Злоумышленником оказался 53-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на Telegram-каналах.

"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах", - отметили в СБУ.

СБУ задержала агента РФ, который отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины (t.me/SBUkr)

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дронных ударов по отечественной военной авиации.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и пошагово задокументировали его разведывательную активность. После проведения спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предателя задержали по месту жительства.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Задержание агентов РФ в Украине

В Украине правоохранители постоянно задерживают агентов российских оккупантов, в частности тех, которые "сливают" данные о работе аэродромов в стране.

Например, в феврале СБУ задержала двух пособников российских спецслужб, которые наводили вражеские ракеты на аэродромы и противовоздушную оборону (ПВО) в трех областях Украины.

А в марте СБУ задержала агента российской разведки в Хмельницкой области. Он шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХмельницкая областьВойна в Украине