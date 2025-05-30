Отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины. Задержан агент РФ

Так, киберспециалисты Службы безопасности предотвратили серию воздушных атак РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны.

"По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о российском агенте

Злоумышленником оказался 53-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на Telegram-каналах.

"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах", - отметили в СБУ.



СБУ задержала агента РФ, который отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины (t.me/SBUkr)

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дронных ударов по отечественной военной авиации.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и пошагово задокументировали его разведывательную активность. После проведения спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предателя задержали по месту жительства.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.