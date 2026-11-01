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Відстежити рух дронів можна самостійно, але не балістики: у ПС звернулись до українців

12:15 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: застосунок "Повітряна тривога" на смартфоні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час масованих атак РФ українці можуть стежити за рухом повітряних цілей у застосунку "Повітряна тривога", однак він не показує балістику та її напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

В офіційному застосунку "Повітряна тривога" доступна візуалізація повітряних загроз. У Повітряних силах рекомендують користуватися ним для оперативного орієнтування під час масованих атак ударних безпілотників.

"У зв’язку з масованою атакою ворожих ударних БПЛА, для зручності та оперативного орієнтування рекомендуємо користуватися офіційним додатком", - йдеться у повідомленні.

Водночас застосунок не відображає інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння та напрямок руху балістичних ракет.

Такі дані Повітряні сили продовжують оперативно публікувати у своїх офіційних каналах у Telegram, WhatsApp і Viber. Там також повідомляють доступну інформацію про повітряні загрози.

"Залишайтеся в безпечних місцях і обовʼязково реагуйте на сигнали про небезпеку", - закликали в Повітряних силах.

Нагадаємо, 17 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в застосунку "Повітряна тривога" з'явилася карта орієнтовного руху російських ракет і дронів.

Вона відображає різні типи повітряних цілей, але поки не показує рух балістики та точне місце перебування цілей у реальному часі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що балістичні ракети не відображатимуться в застосунку через високу швидкість їхнього польоту.

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