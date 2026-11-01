Відстежити рух дронів можна самостійно, але не балістики: у ПС звернулись до українців

В офіційному застосунку "Повітряна тривога" доступна візуалізація повітряних загроз. У Повітряних силах рекомендують користуватися ним для оперативного орієнтування під час масованих атак ударних безпілотників.

"У зв’язку з масованою атакою ворожих ударних БПЛА, для зручності та оперативного орієнтування рекомендуємо користуватися офіційним додатком", - йдеться у повідомленні.

Водночас застосунок не відображає інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння та напрямок руху балістичних ракет.

Такі дані Повітряні сили продовжують оперативно публікувати у своїх офіційних каналах у Telegram, WhatsApp і Viber. Там також повідомляють доступну інформацію про повітряні загрози.

"Залишайтеся в безпечних місцях і обовʼязково реагуйте на сигнали про небезпеку", - закликали в Повітряних силах.