Відставка в обмін на помилування: у ЗМІ заявили про угоду президента Ізраїлю з Нетаньягу

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог нібито пропонував прем'єру Біньяміну Нетаньягу очолити уряд на два роки в обмін на помилування та відставку. У канцелярії президента назвали цю інформацію "фейком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C14 та коментар обізнаного джерела.

За даними телеканалу, таку ініціативу президент Іцхак Герцог нібито просуває вже близько двох років. Вона може розглядатися як один із можливих варіантів формування нового уряду за збереження поточного розподілу парламентських мандатів.

Передбачалося, що Нетаньягу міг би першим очолити кабінет у межах ротації, щоб упродовж двох років взаємодіяти з президентом США Дональдом Трампом.

Головною умовою такої угоди мав стати остаточний відхід прем’єра з політики в обмін на помилування.

Реакція канцелярії президента

У канцелярії глави країни спростували цю інформацію та назвали публікацію "фейком".

"Цілковитий фейк, нічого подібного не було й немає. Ми не займаємося спекуляціями щодо процедури доручення формування уряду", - йдеться у заяві.

Офіційні результати виборів мають надійти до Герцога 4 листопада. Наразі триває обробка бюлетенів у "подвійних конвертах", зокрема голосів військовослужбовців та інших категорій виборців. Після цього президент проведе консультації з парламентськими фракціями та ухвалить рішення в межах своїх повноважень.

За версією C14, окрім ротації розглядаються й інші варіанти розвитку подій. Серед них - залучення політиків лівого блоку, створення уряду меншості за підтримки "Об’єднаного списку" або ж призначення повторних виборів в країні.

Організація угоди Герцогом неможлива

Як зазначив співрозмовник РБК-Україна з політичних кіл Ізраїлю, президент країни не зможе самостійно організувати таку угоду з Нетаньягу.

"Він має право його помилувати, але щодо ротації прем’єр-міністра через два роки треба домовлятися з нинішньою опозицією в рамках уряду національної єдності", - пояснив він.

Вибори в Ізраїлі

Нагадаємо, за попередніми результатами підрахунку 85% голосів, правий блок Нетаньягу отримував 53 місця зі 120 у Кнесеті. Опозиційний блок на чолі з партією "Яшар" колишнього начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкота претендував на 48 мандатів.

Ще 19 місць могли разом отримати арабські партії "Раам" та "Об'єднаний список". Для формування парламентської більшості необхідно щонайменше 61 мандат.