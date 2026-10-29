Нетаньягу звинуватив арабські партії Ізраїлю у "крадіжці" виборів

Партія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" звинуватила арабські політичні сили у фальсифікації парламентських виборів і вимагає розслідування. Водночас партія заявляє про наявність сотень свідчень і доказів, але поки не оприлюднила їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

У "Лікуді" стверджують, що арабські партії нібито вдавалися до підкупу виборців, погроз, насильства, фальсифікацій і використання забороненого програмного забезпечення для мобілізації виборців.

Партія також звинуватила ці політичні сили у підтримці тероризму та прагненні знищити єврейську державу. "Лікуд" має намір передати зібрані матеріали поліції, службі внутрішньої безпеки "Шин-Бет" і Центральній виборчій комісії Ізраїлю.

Виборча комісія підтвердила, що розглядає звернення партії. Водночас один із високопосадовців комісії раніше відкинув звинувачення у фальсифікаціях.

Ще до голосування ізраїльські ЗМІ повідомляли, що "Лікуд" готується оскаржувати результати виборів у разі невдачі Нетаньягу.

Як розподілилися голоси

За попередніми підрахунками після обробки 85% голосів, правий блок Нетаньягу отримував 53 місця зі 120 у Кнесеті. Опозиційний блок на чолі з партією "Яшар" колишнього начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкота міг розраховувати на 48 мандатів.

Водночас арабські партії "Раам" та "Об'єднаний список" разом отримували 19 місць. Для формування парламентської більшості необхідно щонайменше 61 мандат.

Нетаньягу офіційно не оголосив про перемогу, однак заявив, що його коаліція здобула "вирішальну більшість" серед єврейських виборців.

Видання пише, що результати голосування створили складну ситуацію для обох основних політичних блоків. Опозиції для формування уряду може знадобитися підтримка арабських політичних сил, тоді як співпраця з ними суперечить позиціям частини її представників.