UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відрядив підлеглих до КМВА. Екскомандиру військової частини повідомлено про підозру

Фото: Відрядив підлеглих до КМВА. Екскомандиру військової частини повідомлено про підозру (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колишньому командиру військової частини, який відрядив військових до КМВА повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації", - пише пресслужба. 

Підозрюваному було вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Відрядив підлеглих до КМВА. Екскомандиру військової частини повідомлене про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Що цьому передувало? 

Нещодавно трьом депутатам Київради, які  є військовими однієї з частин ТРО, було повідомлено про підозру щодо  ухилення від несення обов’язків військової служби. 

Згідно з даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, впродовж року не з’являлись на військову службу.

"Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу", - писав Офіс генерального прокурора. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні