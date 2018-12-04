"Відродження" требует выплатить долги по зарплатам шахтерам

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" требует срочно погасить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами

Депутатская группа "Партия "Відродження" требует выплатить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, которая превысила 1,1 млрд гривен. Об этом во время выступления в Верховной раде во вторник заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что по сравнению с 2013 годом добыча угля в Украине снизился на 50 млн тонн, причиной чему являются не только военные действия на Донбассе, но и политика закупки импортного угля, которую проводит украинская власть.

"Донбасс снизил добычу на 20 млн тонн в год, а 30 млн тонн Украина сознательно не закупает в украинских шахтеров Днепропетровщины, Волыни и Львовщины. Более того, задолжали нашим шахтерам 1 млрд 100 млн гривен зарплаты! Почему? Ответ очень прост: уголь начали закупать в США, ЮАР и РФ. Мы 2 млрд 150 млн долларов потратили в прошлом году на закупку импортного угля. Где же логика?", – отметил Бондарь.

Он добавил, что депутатская группа "Партия "Відродження" требует срочно погасить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, а также выделить дополнительные средства госбюджета на модернизацию украинских угольных шахт.

"Своим шахтерам миллиард гривен не можем заплатить, а в 60 раз больше переплачиваем в США. Кормим пенсильванских шахтеров вместо того, чтобы кормить своих и получать уголь по нормальной цене внутри страны", – констатировал сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Нардеп отметил, что модернизация украинских шахт позволила бы увеличить добычу угля в Украине. Потребность в средствах на эти цели составляет 4,8 млрд гривен.

"Два миллиарда долларов на импортный уголь вы отправляете за границу. А 4,8 млрд гривен для украинских шахтеров не можете найти! Для них предусмотрено только 2,2 млрд гривен в бюджете 2019 года. Как вы думаете, на что? 650 млн гривен – на закрытие украинских шахт и 1,6 млрд гривен – на другие выплаты, в том числе заработную плату. По сути, вы продолжаете кормить американских, африканских и российских шахтеров. И это сознательная политика украинской власти! Поэтому мы требуем выделить дополнительные средства на модернизацию шахт и выплату заработных плат нашим шахтерам", – заявил Бондарь.