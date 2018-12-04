"Відродження" вимагає виплатити борги по зарплатах шахтарям

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" вимагає терміново погасити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями

Депутатська група "Партія "Відродження" вимагає виплатити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями, яка перевищила 1,1 млрд гривень. Про це під час виступу у Верховній раді у вівторок заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він зазначив, що порівняно з 2013 роком видобуток вугілля в Україні знизився на 50 млн тонн, причиною чого є не тільки військові дії на Донбасі, але і політика закупівлі імпортного вугілля, яку проводить українська влада.

"Донбас знизив видобуток на 20 млн тонн у рік, а 30 млн тонн Україна свідомо не закуповує в українських шахтарів Дніпропетровщини, Волині та Львівщини. Більш того, заборгували нашим шахтарям 1 млрд 100 млн гривень зарплати! Чому? Відповідь дуже проста: вугілля почали закуповувати в США, ПАР і РФ. Ми 2 млрд 150 млн доларів витратили торік на закупівлю імпортного вугілля. Де ж логіка?", – зазначив Бондар.

Він додав, що депутатська група "Партія "Відродження" вимагає терміново погасити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями, а також виділити додаткові кошти держбюджету на модернізацію українських вугільних шахт.

"Своїм шахтарям мільярд гривень не можемо заплатити, а в 60 разів більше переплачуємо в США. Годуємо пенсильванських шахтарів замість того, щоб годувати своїх і отримувати вугілля за нормальною ціною всередині країни", – констатував співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Нардеп зазначив, що модернізація українських шахт дозволила б збільшити видобуток вугілля в Україні. Потреба в коштах на ці цілі складає 4,8 млрд гривень.

"Два мільярди доларів на імпортне вугілля ви відправляєте за кордон. А 4,8 млрд гривень для українських шахтарів не можете знайти! Для них передбачено лише 2,2 млрд гривень в бюджеті 2019 року. Як ви думаєте, на що? 650 млн гривень – на закриття українських шахт і 1,6 млрд гривень – на інші виплати, у тому числі заробітну плату. По суті, ви продовжуєте годувати американських, африканських і російських шахтарів. І це свідома політика української влади! Тому ми вимагаємо виділити додаткові кошти на модернізацію шахт і виплату заробітних плат нашим шахтарям", – заявив Бондар.