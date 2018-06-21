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Интервью

"Відродження" требует от глав ВР, СБУ и МВД расследовать события в Харькове, - Бондарь

НовостиПолитика    21.06.2018 - 14:50
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Бондарь передал Парубию соответствующее обращение с подписями народных депутатов

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь передал спикеру парламента обращение с подписями народных депутатов к руководству Верховной рады (ВР), а также главам Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД) с требованием расследовать вчерашние события в Харьковском горсовете. Об этом сообщает пресс-служба политсилы на официальном сайте.

Во время выступления с парламентской трибуны Бондарь заявил, что за эти дни продолжаются действия, направленные на создание "управленческого хаоса" в городе Харьков.

"Мы вынуждены заявить, что в последние дни СБУ одновременно, синхронно начала вызывать всех руководителей коммунальных предприятий города Харькова, заведующих структурных подразделений этих объектов и проводить многочасовые допросы, ища неизвестно что. Апогеем этих действий стал штурм Харьковского городского совета. Молодые с битами, в балаклавах, не представляясь, разгромили горсовет, препятствовали проведению сессии. В это время СБУ, МВД делали вид, что ничего не происходит", – отметил Бондарь.

Он добавил, что по результатам событий в Харьковском городском совете до сих пор никто не задержан, а лица, штурмовавшие горсовет, не установлены.

"Вопрос: кто это организовывает? По нашим данным, которые мы получили изнутри правоохранительных органов, это организуют сами руководители СБУ, в частности, лично начальник управления СБУ в Харьковской области. Нам известно, что он получал команды из Киева. Сейчас мы пытаемся выяснить, откуда: от руководства СБУ или из Администрации президента. Чтобы на примере Харькова показать, как будет с другими мэрами, если они не начнут слушаться одной политической силы, которая может стать главной диктаторской силой Украины", – отметил политик.

Он обратился к председателю Рады и руководителям правоохранительных органов с требованием провести всестороннее расследование этих событий в Харькове.

"Мы обращаемся к спикеру, к руководителям правоохранительных органов для того, чтобы провести служебное расследование и дать правовую оценку действиям руководителя СБУ Харьковской области, руководству полиции Харьковской области, которые не приняли мер по предотвращению этих событий, и чтобы задержать участников. И второе: перестаньте мешать работать городу, перестаньте "кошмарить" коммунальные предприятия! Вы хотите в городе Харьков создать коммунальный коллапс. Это у вас не получится! Команда крепкая, и она будет работать. Никто не даст этого делать", – заявил Бондарь.

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Теги публикации: Партия "Видродження", Виктор Бондарь, Харьков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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