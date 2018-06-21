"Відродження" вимагає від голів ВР, СБУ та МВС розслідувати події в Харкові, - Бондар

Бондар передав Парубію відповідне звернення з підписами народних депутатів

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар передав спікеру парламенту звернення з підписами народних депутатів до керівництва Верховної ради (ВР), а також голів Служби безпеки України (СБУ) і Міністерства внутрішніх справ (МВС) з вимогою розслідувати вчорашні події у Харківській міськраді. Про це повідомляє прес-служба політсили на офіційному сайті.

Під час виступу з парламентської трибуни Бондар заявив, що за ці дні тривають заходи, спрямовані на створення "управлінського хаосу" в місті Харків.

"Ми змушені заявити, що в останні дні СБУ одночасно, синхронно почала викликати всіх керівників комунальних підприємств міста Харкова, завідувачів структурних підрозділів цих об'єктів і проводити багатогодинні допити, шукаючи невідомо що. Апогеєм цих дій став штурм Харківської міської ради. Молодики з бітами, у балаклаві, не представляючись, розгромили міськраду, перешкоджали проведенню сесії. В цей час СБУ, МВС робили вигляд, що нічого не відбувається", – зазначив Бондар.

Він додав, що за результатами подій у Харківській міській раді досі ніхто не затриманий, а особи, які штурмували міськраду, не встановлені.

"Питання: хто це організовує? За нашими даними, які ми отримали зсередини правоохоронних органів, це організовують самі керівники СБУ, зокрема, особисто начальник управління СБУ в Харківській області. Нам відомо, що він отримував команди з Києва. Зараз ми намагаємося з'ясувати, звідки: від керівництва СБУ або з Адміністрації президента. Щоб на прикладі Харкова показати, як буде з іншими мерами, якщо вони не почнуть слухатися однієї політичної сили, яка може стати головною диктаторської силою України", – зазначив політик.

Він звернувся до голови Ради та керівників правоохоронних органів з вимогою провести всебічне розслідування цих подій в Харкові.

"Ми звертаємося до спікера, до керівників правоохоронних органів для того, щоб провести службове розслідування і дати правову оцінку діям керівника СБУ Харківської області, керівництву поліції Харківської області, які не вжили заходів щодо запобігання цих подій, і щоб затримати учасників. І друге: перестаньте заважати працювати місту, перестаньте "кошмарити" комунальні підприємства! Ви хочете у місті Харків створити комунальний колапс. Це у вас не вийде! Команда міцна, і вона буде працювати. Ніхто не дасть цього робити", – заявив Бондар.