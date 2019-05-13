"Відродження" призывает Раду как можно скорее назначить дату инаугурации

Депутатская группа "Партия "Відродження" предлагает парламентским фракциям как можно быстрее назначить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций 13 мая выступил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник, сообщает пресс-служба политсилы.

Также группа призывает спикера Верховной рады Андрея Парубия выступить в роли модератора согласования этой даты.

По словам Хомутынника, нельзя всерьез обсуждать решение главных вопросов в государстве, не учитывая позицию по ним новоизбранного президента. Народный депутат призвал определить дату инаугурации в ближайшее время.

"Мы видим, что вокруг этого происходит много спекуляций, и тональность разговоров как с одной, так и с другой стороны не совсем приемлема. Мы понимаем, что инаугурация должна состояться как можно быстрее. Есть пять постановлений с предложениями даты – начиная с 19 мая и заканчивая 1 июня. Наша фракция поддержит любое из постановлений, которое будет согласовано между новоизбранным президентом и парламентом", – сказал Хомутынник.

Он также призвал Парубия провести еще одну встречу с Владимиром Зеленским.

"Именно председатель Верховной рады должен стать модератором общения с новоизбранным президентом, созвать еще одну встречу с ним или его командой для того, чтобы определить, какая именно дата инаугурации будет приемлемой. И закрыть этот вопрос, двигаться дальше! Потому что, с одной стороны, есть обращения с ультиматумами, с другой – есть позиции, которые фракции не до конца высказывают. Поэтому давайте этот вопрос решим сегодня и уже завтра на утреннем заседании примем это решение", – предложил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он призвал лидеров фракций и новоизбранного президента не искать поводов для противостояния.

"Я хочу обратиться как к лидерам фракций, так и к новоизбранному президенту и его команде: не надо искать шагов, которые приведут к противостоянию. Надо, наоборот, показать пример взаимодействия и построения тех демократических ценностей, за которые боролись все кандидаты", – сказал Хомутынник.