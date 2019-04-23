"Відродження" предлагает в четверг рассмотреть проект о соцгарантиях чернобыльцам

Депутатская группа "Партия "Відродження" предлагает парламенту на этой неделе рассмотреть законопроект о возвращении соцгарантий чернобыльцам. Об этом во время выступления с парламентской трибуны 23 апреля заявил народный депутат группы "Партия "Відродження" Андрей Шипко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что через три дня Украина будет чествовать 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС.

"Мы не хотим, чтобы судьба чернобыльцев оставалась вне поля зрения парламента. Ни одна власть в Украине не выполнила обязательств перед этими людьми. На протяжении пяти лет управления нынешней властью принимались документы, которые сужали права чернобыльцев, ограничивали социальные льготы и компенсации. Были фактически заморожены пенсии, не выполнялись решения судов в пользу пострадавших, причем не только украинских, а и Европейского суда по правам человека", – сказал Шипко.

Политик отметил, что в последние годы количество чернобыльцев в Украине сократилась на 45%.

"Вдумайтесь: с января 2015 года до июля 2018-го количество чернобыльцев, которые получают льготы, сократилась на 750 тысяч. Неужели к этим людям вернулось здоровье? Или у них проблемы исчезли?", – добавил нардеп.

Шипко отметил, что два года назад "Відродження" зарегистрировало законопроект №6292, разработанный совместно с чернобыльцами, но он до сих пор не рассмотрен парламентом.

"Уважаемый господин председатель, два года назад здесь, на этом самом месте, я лично передал вам 10 тыс. подписей чернобыльцев и ликвидаторов аварии с одним требованием – немедленно вынести на рассмотрение законопроект №6292, который поддерживают все фракции, все общество. Два года прошло. Где эти подписи? Почему этот законопроект до сих пор не принят? Мы требуем в этот четверг, когда, как вы анонсуєте, будет полная мобилизация в зале, вынести его на голосование. Вы увидите полную поддержку! Это будет маленьким, но значительным шагом к построению социально справедливого государства", – заявил Шипко.