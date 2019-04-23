"Відродження" пропонує у четвер розглянути проект про соцгарантії чорнобильцям

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує парламенту цього тижня розглянути законопроект про повернення соцгарантій чорнобильцям. Про це під час виступу з парламентської трибуни 23 квітня заявив народний депутат групи "Партія "Відродження" Андрій Шипко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він нагадав, що за три дні Україна вшановуватиме чергові, 33-ті роковини трагедії на Чорнобильській АЕС.

"Ми не хочемо, щоб доля чорнобильців залишалася поза увагою парламенту. Жодна влада в Україні не виконала зобов’язань перед цими людьми. Упродовж п’яти років керування нинішньою владою ухвалювалися документи, які звужували права чорнобильців, обмежували соціальні пільги та компенсації. Були фактично заморожені пенсії, не виконувалося рішення судів на користь постраждалих, причому не тільки українських, а і Європейського суду з прав людини", – сказав Шипко.

Політик відзначив, що останніми роками кількість чорнобильців в Україні скоротилася на 45%.

"Вдумайтесь: від січня 2015 року до липня 2018-го кількість чорнобильців, які отримують пільги, скоротилася на 750 тисяч. Невже до цих людей повернулося здоров’я? Чи у них проблеми зникли?", – додав нардеп.

Шипко зауважив, що два роки тому депутатська група "Партія "Відродження" зареєструвала законопроект №6292, розроблений спільно з чорнобильцями, але він досі не розглянутий парламентом.

"Шановний пане голово, два роки тому тут, на цьому самому місці, я особисто передав вам 10 тис. підписів чорнобильців та ліквідаторів аварії з однією вимогою – негайно винести на розгляд законопроект №6292, який підтримують усі фракції, усе суспільство. Два роки минуло. Де ці підписи? Чому цей законопроект досі не ухвалений? Ми вимагаємо цього четверга, коли, як ви анонсуєте, буде повна мобілізація в залі, винести його на голосування. Ви побачите повну підтримку! Це буде маленьким, але значним кроком до розбудови соціально справедливої держави", – заявив Шипко.